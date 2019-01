Florian Dudek war zufrieden. „Das war eine Wende um 180 Grad. Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, freute sich der Trainer von Schwarz-Weiß Weiner über den 4:0 (3:0)-Erfolg seiner Mannschaft bei SuS Neuenkirchen III. Hatten sie zuvor noch mit 0:7 gegen St. Arnold verloren, wollten sie nun zeigen, dass sie das Kicken noch nicht ganz verlernt haben. May Weyring erzielte nach einem Freistoß von Jens Heinenbernd in der 14. Minute per Kopf die Führung, die Tobias Götzenich, ebenfalls nach einer Heinenbernd- Ecke, auf 2:0 hochschraubte. Götzenich stocherte die Kugel in der unklaren Situation nach dem Eckstoß über die Linie (25.). Zwei Minuten später markierte Mario Tümler nach einem Angriff über die linke Seite und Zuspiel von Steffen Stohldreyer das 3:0. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt, und Weiner machte dort weiter, wo es aufgehört hatte: „Wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und auch nach der Pause nicht nachgelassen. Allerdings hatten wir nicht so viele Chancen wie in der ersten Halbzeit“, sagte Dudek. Und es reichte auch nur noch zu einem Treffer, den Weyring nach Pass von Frank Lenfert in der 75. Minute erzielte.