Wer am Samstag viele Tore sehen wollte, der musste sich in Neuenkirchen am Kunstrasenplatz des SuS einfinden. Sechs Stück an der Zahl fielen in der Begegnung des SV Wilmsberg gegen die Zweitvertretung der Gastgeber.

Cedric Eisfeldt, der nach dieser Spielzeit zum SC Nienberge wechselt, schoss die Mannschaft von Trainer Christof Brüggemann in der 23. Minute in Führung. Ohne die verletzten Alex Hesener im Angriff, Raffael Dobbe in der Abwehr und Kapitän Niclas Ochse im Mittelfeld fehlten den Piggen drei entscheidende Spieler, doch das konnten die Ersatzleute ordentlich kompensieren. Dennoch fiel in der 31. Minute der Ausgleich durch Mirko Wesselmeier, der Frederik Teupen im Wilmsberger Tor nach einer Flanke von Marcel Schröer mit einem Kopfballtreffer überwand. „In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch besser, in der zweiten ist Neuenkirchen stark aufgekommen“, analysierte Brüggemann.

Nach dem Pausentee erhöhte Sebastian Lünnemann nach Flanke von Pascal Karperien und Ablage von Felix Wiggers für Neuenkirchen auf 2:1 (59.), doch ein Doppelschlag von Marcel Thoms (74., 78.), beide Male über Alex Wehrmann und Brüggemann vorbereitet, brachte den Bezirksligisten wieder auf die Siegerstraße.

Felix Wiggers gelang in der Schlussminute nach einem Querpass von Karperien der verdiente Ausgleich für eine zusammengewürfelte Neuenkirchener Mannschaft. Den machten die Gastgeber sogar in Unterzahl, denn Marcel Schröer hatte vier Minuten vor Spielende vom Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte gesehen.