Ähnlich wie bei der Deutschen Nationalmannschaft am Sonntag im Spiel gegen Frankreich fehlte den Handballerinnen des SC Nordwalde am Ende im Heimspiel gegen den BSV Roxel II ein Törchen. Mit 27:28 (12:13) zog die Mannschaft gegen Roxel den Kürzeren und musste die beiden Punkte an die Gäste abtreten.

„Es war einiges an Peck dabei“, bilanzierte Trainer Manfred Bücker die zwei Mal 30 Minuten, in denen Nordwalde zunächst schwer ins Spiel fand und zurücklag. Über ein 2:2 in der siebten Minute geriet der SCN mit 4:8 ins Hintertreffen (17.). Milena Burkert schaffte in der Schlussminute des ersten Durchgangs noch den Anschlusstreffer zum 12:13.

Nach der Pause starteten die Nordwalder Frauen gut in den zweiten Spielabschnitt und warfen mit 17:14 bis zur 35. Minute sogar eine Drei.Toreführung heraus. Die hatte Bestand bis Pia Flothkötter in der 41. Minute auf 21:18 erhöhte.

Roxel steckte indes nicht auf und hatte, so Bücker, eine starke Kreisläuferin, die nur schwer in den Grif zu bekommen war. Neun Minuten vor Schluss hatte Roxel mit 24:24 den Gleichstand erzielt. „Und dann hatten wir vorne einfach Pech“, kommentierte der Coach die Holztreffer. Da half auch das 27:28 von Estelle Schräder kurz vor SChluss nicht mehr.

Tore: Flothkötter (10/4), Mensing (5), Fehlauer (4), Schräder (3), Burkert (2/1), Keuper, Janssen, Schulz (je 1).