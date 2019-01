18 Kreismeistertitel an Germania Horstmar

Insgesamt 18 Kreismeistertitel, 17 zweite und acht dritte Plätze räumten die Leichtathleten des TuS Germania Horstmar am Wochenende bei den Kreishallenmeisterschaften in Ibbenbüren ab.

Erfreulich war dabei der Auftritt der seit einem Jahr bestehenden Seniorengruppe. Sie errang fünf Titel und sechs zweite Plätze. Yvonne Wolgast siegte dabei sowohl im Weitsprung als auch im Sprint über 60 Meter. Hier lief sie vor Vereinskollegin Martina Deitmaring ins Ziel, die wiederum den Titel im Kugelstoßen gewann. Klaus Wolgast zeigte seine Schnelligkeit im 60-m-Sprint und siegte. Im Weitsprung wurde er Zweiter. Lisa Weidner wurde Vizemeisterin im Kugelstoßen. Michael Reisch erreichte sowohl über 60m als auch im Kugelstoßen den zweiten Platz. Cheftrainer der Truppe, Helmut Heuing, gewann den 60m-Sprint seiner Altersklasse und wurde Zweiter im Kugelstoßen.

In der Hauptklasse Männer und Frauen überzeugten Sophia Terkuhlen, Lukas Dömer und Lukas Jocks. Sophia holte sich sowohl im Weitsprung (5,25m) als auch im 60m Sprint (Vorlauf 8,16sek, Finale 8,20sek) in neuer persönlicher Bestleistung den dritten Platz. Jocks stieß die Kugel auf 9,04m (Platz zwei). Als Doppelkreismeister trat Lukas Dömer den Heimweg an. Er siegte über die 60m in 7,77sek. und im Weitsprung mit 5,50m.

In der WJU20 trumpften Laura Köster und Nadine Arning mit überaus guten Leistungen. Arning wurde Zweite im Kugelstoßen mit 9,28m. Kreismeisterin wurde sie im Weitsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 5,52m. Auch den 60m-Sprint entschied sie für sich, knapp vor Vereinskollegin Laura Köster. Knapp geschlagen im Sprint, erlief sich Köster den Meistertitel über die 60m Hürden in neuer Bestleistung von 9,53sek. Den Titel im Hochsprung holte sie mit 1,51m ebenfalls.

Als Dreifachsiegerin ging Marie Hellmann hervor. In der Altersklasse WJU 18 gingen der Titel über 60m Sprint (persönliche Bestleistung 8,28sek Vorlauf, 8,30sek Finale), der Titel über die 60m Hürden (Bestleistung von 9,26sek) und der Titel im Weitsprung (ebenfalls Bestleistung 5,40m) an die junge Gymnasiastin. In derselben Altersklasse stieß Helen Blum die Kugel auf 10,31m (persönliche Bestleistung) und damit zum Titelgewinn. Außerdem wurde Blum Zweite im 60m Sprint hinter Hellmann mit ebenfalls neuer Bestleistung von 8,46sek. Das U18-Trio komplettierte Sonja Terkuhlen, die im Hochsprung mit 1,45m den dritten und im Weitsprung mit 4,76m den zweiten Platz gewann.

In der W 14 starteten Malin Pommerening und Liann Geretzki. Pommerening wurde Kreismeisterin im Kugelstoßen mit 8,86m und Zweite im Hochsprung mit neuer Bestleistung von 1,49m. Im 60m-Sprint lieferten sich Pommerening und Geretzki ein Duell um Platz zwei, den Geretzki letztlich holte (8,81sek.) Liann belegte außerdem Rang zwei über 60m-Hürden (11,29sek.).

In der Altersklasse W13 wurde Johanna Ruck Zweite über 60m Hürden in 11,29sek, gefolgt von Johanna Jockweg, die nach 11,82sek das Ziel erreichte und sich damit Platz drei sicherte. Im Kugelstoßen wurde Johanna Ruck Dritte.

Der jüngste Horstmarer Athlet, Max Wolgast, siegte gleich in beiden Disziplinen seiner Altersklasse M10. Im Weitsprung gewann er mit 3,62m den Kreismeistertitel, und im 50m-Sprint lief er in 8,21sek als erster über die Ziellinie.

Am kommenden Wochenende reisen die älteren Athleten zu den NRW-Meisterschaften nach Leverkusen, wo Nadine Arning und Marie Hellmann im Dreisprung, Laura Köster über die 60m Hürden und Henrik Lindstrot auf den 800m die Titelplätze angreifen wollen, bevor sie sich am Abend, beim Ball des Sports, den anderen Horstmarer Fachschaften vorstellen.