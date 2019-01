Vermeidbares Viertelfinal-Aus der Steinfurter U-13-Kreisauswahl

Bei der Westfalenmeisterschaft in Beckum haben die U-13-Fußballerinnen des Kreises Steinfurt eine Medaille verpasst. Nach weitgehend ansprechenden Leistungen in der Gruppenphase kam im Viertelfinale gegen Lippstadt das Aus.

Die Voraussetzungen waren alles andere als gut. Einige Spielerinnen gingen grippegeschwächt in das Turnier, Torhüterin Katharina Blanke musste aufgrund einer Handverletzung komplett passen. Sie wurde durch Petra Klademeyer ersetzt, die ihr erstes großes Turnier spielte.

Die Auftaktpartie wurde mit 3:1 gegen Siegen/Wittgenstein gewonnen. In der zweiten Begegnung gegen den favorisierten Kreis Bochum spielten die Münsterländerinnen wie aus einem Guss (3:0). Danach schlichen sich leichte Nachlässigkeiten gegen Gelsenkirchen (1:1) und Hagen (0:0) ein.

Zum Abschluss der Vorrunde musste gegen die bis dato ungeschlagene Formation aus Bielefeld unbedingt gewonnen werden. Unter der lautstarken Unterstützung der Eltern gelang ein nie gefährdeter 3:0-Sieg.

Im Viertelfinale gegen Lippstadt glich Anncharlotte Hampel einen 0:1-Rückstand aus. Danach war die Mannschaft dem Sieg nahe, einen Treffer erzielte jedoch nur der Kontrahent. Eine Lipp­städterin zog aus der Distanz ab, und der Ball senkte sich wie eine Bogenlampe über Kaldemeyer hinweg ins Netzt – Steinfurt war somit ausgeschieden.

Das Trainerduo Judith Finke und Johannes Müller war trotzdem zufrieden. Die beiden Coaches sahen vieles von dem umgesetzt, was in den vorangegangenen Trainingseinheiten einstudiert wurde. „Unser Blick richtet sich jetzt auf die Vergleichsturniere im Sommer, bei denen wir möglichst wieder ganz vorne mitmischen wolen“, so die beiden Übungsleiter.

Westfalenmeister wurde der Kreis Paderborn, der Gütersloh im Finale mit 3:2 bezwang. Dritter wurden Münster und Lippstadt.