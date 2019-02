Völlig anders als geplant verliefen die beiden Heimspiele in der Verbandsliga und der Bezirksliga für die TTV-Erstvertretung und die zweite Mannschaft am vergangenen Wochenende. Nach den zwei Auftakterfolgen waren beide Teams optimistisch in diesen dritten Rückrundspieltag gegangen und blieben am Ende gegen Hiltrup und Ochtrup überraschend ohne Punktgewinn.

Gegen den Ligasechsten TuS Hiltrup hatte das TTV-Sextett, dass auf Jan Tewes verzichten musste, nach dem 8:8-Unentschieden im Hinspiel diesmal an eigenen Tischen sehr viel Pech und unterlag mit 6:9.

Mit einer 2:1-Führung nach den Doppeln führte der TTV nach Einzelsiegen von Hendrik Waterkamp und Mateusz Ksiazczyk bereits mit 4:2, ehe drei äußerst knappe Niederlagen aufseiten der Gastgeber für einen „Bruch im Spiel“ sorgten.

Stefan Weiß gegen Alber Dkhoka (17:19, 7:11, 11:8, 11:4, 11:13), Frank Holtkamp gegen Carsten Becher (3:11, 11:9, 10:12, 14:12, 8:11) und Sebastian Klockenkemper gegen Felix Seppendorf (11:9, 9:11, 11:8, 9:11, 14:16) mussten sich jeweils unglücklich geschlagen geben, und Hiltrup führte „zur Halbzeit“ mit 5:4.

Zwar sorgten Dawid Ciosek in drei Sätzen gegen Peter Anders und Hendrik Waterkamp für die erneute TTV-Führung, doch vier Niederlagen in Folge, darunter eine Fünfsatzniederlage von Frank Holtkamp beendete dann ein Spiel, das nach Angaben beider Mannschaftsführer eigentlich wie im Hinspiel keinen Sieger verdient gehabt hätte. „Vor allem die vier knappen Fünfsatzniederlagen waren am Ende spielentscheidend und haben uns richtig weh getan“, so ein selbstkritischer Teamsprecher Stefan Weiß nach der fast viereinhalbstündigen Verbandsligapartie.

Auch Metelen II musste in der Bezirksliga überraschend dem Gast aus Ochtrup zum 9:5-Erfolg gratulieren. Nach dem 6:9 im Hinspiel die zweite Niederlage gegen die hochmotivierten Töpferstädter.

„Mit dieser am Ende unnötigen Niederlage“ gehören wir jetzt wieder zu den gefährdeten Teams der Bezirksliga“, so ein sichtlich unzufriedener Hendrik Focke, nachdem man das eigene Ziel am Ende deutlich verfehlt hatte, obwohl man zu Beginn der Partie nach den Doppeln mit einer 3:0-Führung in die Einzel ging.

Doch auch hier sorgten fünf Niederlagen jeweils im fünften Satz für Ernüchterung bei der Heimmannschaft. Für die beiden Einzelerfolge waren am Ende Stefan Fislage und Stephan Reuter im mittleren Paarkreuz.