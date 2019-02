Mit einem zweiten Platz sowie zwei weiteren Platzierungen unter den besten Acht kehrten die drei Horstmarerinnen Nadine Arning , Laura Köster und Marie Hellmann zusammen mit Trainerin Fenja Gude von den NRW-Meisterschaften aus Leverkusen zurück.

Die 18-jährige Nadine Arning konnte ihre gute Form im Dreisprung erneut bestätigen und ersprang sich mit einer Weite von 11,33m den zweiten Platz in der WU 20. Damit stellte sie nicht nur ihre bestehende Bestleistung ein, sondern zeigte auch ihre kontinuierliche Leistung für Sprünge über elf Meter.

Anschließend ging Laura Köster (U 20) über 60m Hürden an den Start. Auch sie konnte sich in einem starken Teilnehmerfeld beweisen und steigerte im Vorlauf deutlich ihre persönliche Bestleistung auf 9,38sec. Mit dieser Zeit qualifizierte sie sich für den Endlauf und freute sich am Ende über Platz acht.

Das Trio komplettierte Marie Hellmann, die in der U 18 sowohl im Dreisprung als auch über 60m Hürden startete. Im Dreisprung landete sie nach 10,98m im Sand. Diese Weite bedeutete für sie neue persönliche Bestleistung und reichte am Ende für den sechsten Platz. Im Vorlauf über 60m Hürden schraubte sie ihre persönliche Bestzeit auf 9,20sec herunter und verpasste mit Rang neun den Endlauf nur knapp.

An den Leistungen der Mädels ist zu sehen, dass sich die gute Trainingsarbeit von Trainerin Fenja Gude auszahlt.

Am kommenden Wochenende finden die Westfälischen U-20-Meisterschaften in Bielefeld statt, bei denen der TuS Germania erneut mit fünf Athleten vertreten sein wird.