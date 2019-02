Am Sonntag hieß es für die Badmintonfreunde aus Nordwalde früh aufstehen. Es ging für die Jugend zum ersten Bezirkseinzelranglistenturnier nach Herne und nach Wesel für die Schüler. Mit insgesamt neun Teilnehmern war die Badmintonabteilung des SC Nordwalde gut vertreten.

Mit über 150 Teilnehmern waren die Turniere nicht nur gut besucht, es waren auch sehr starke Spieler gemeldet. Dennoch hatten die Trainer einige Akteure der Abteilung auf ihrem Zettel, die sich für das nächst höhere Turnier, die Verbandseinzelrangliste am 24. Februar, qualifizieren können. Die ersten acht Platzierten sind automatisch qualifiziert.

In Wesel bei den Schülern legte Angelina Hegwer gleich die Latte ganz hoch und ging durch das Turnier wie ein Messer durch die Butter. Ohne Satzverlust bis ins Finale und da wurde es auch nur im ersten Satz etwas eng, 23:21/21:16. Am Ende stand sie auf dem Treppchen ganz oben. Hannah Eesmann konnte sich mit dem achten Platz ebenfalls qualifizieren, genauso wie Constantin Tertilt, der Platz sechs belegte.

Bei den Jugendlichen in Herne lief es nicht ganz so erfolgreich. Tjard Heinze und Kevin Aydin haben sich auf die Nachrückerplätze gespielt. Victoria Südbeck spielte sich souverän ins Viertelfinale, um dann wieder einmal an ihrer Angstgegnerin zu scheitern. Nach einem sehr guten Spiel, musste sie in zwei Sätzen die Segel streichen. Das Gute daran war aber, die Qualifikation war geschafft, und jetzt ging noch um den fünften Platz und viele Punkte für die Rangliste. Das Ziel wurde dann sicher erreicht.