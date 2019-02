Zum Jahresbeginn starteten einige Reiter des ZRFV Laer bereits mit guten Platzierungen in die neue Saison.

Jan Berning und Grandessa sind endgültig in der schweren Klasse angekommen. Auf den Turnieren in Velen und Heiden platzierten die beiden sich auf Rang sechs und neun in Springen der Klasse M** und zudem auf Rang 24 und sieben im Springen der Klasse S*. Zu Weihnachten wurde er bereits mit einem besonderen Geschenk überrascht. Aufgrund seiner zahlreichen Erfolge im vergangenen Jahr, wurde Berning in den Landeskader der Jungen Reiter berufen. Eine ganz besondere Ehre für das junge Laerer Mitglied.

Ein weiterer Jungspund war am Wochenende gut unterwegs. Sebastian Gerdener startete mit Pony Pagena in einer Qualifikation für den Westfalenhallem Cup, einem A-Stil-Springen auf Zwei-Sterne-Niveau. Hier platzierten sich die beiden in einem starken Starterfeld mit 7,9 Punkten auf Rang sieben. Auch in der Dressur gab es einen Erfolg zu vermelden. Clara Möllers und ihr Rubinio sicherten sich erstmals eine Platzierung in einer M-Dressur auf Zwei-Sterne-Niveau. Das Paar wurde Sechste auf dem Turnier in Bochum.