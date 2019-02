Als Alexandra Justus fünfeinhalb Minuten vor dem Schlusspfiff zum 27:23 für die Burgsteinfurterinnen traf, sah alles nach einem sicheren Erfolg aus. Umso größer war die Enttäuschung am Ende: Mit 28:29 (16:15) verloren die C-Handballerinnen am Sonntag ihr Landesligaspiel gegen die JSG NSM-Nettelstedt.

Vom Start weg entwickelte sich eine rasante Begegnung mit tollen Angriffszügen und viel Einsatz auf beiden Seiten. Kein Team konnte sich einen Vorsprung herausarbeiten.

Das 20:20 Mitte der zweiten Halbzeit war dann jedoch das vorerst letzte Unentschieden, in den nächsten Minuten konnten sich die Gastgeberinnen Tor um Tor absetzen, vor allem angetrieben von einer starken Pia Schlattmann , die neun Treffer erzielte. Aber in der 46. Minute auch für den Knackpunkt der Partie sorgte: Beim Versuch, einen Konter der Nettelstedter abzufangen, geriet sie selbst ins Straucheln und stürzte dadurch in die Beine ihrer Gegenspielerin. Die harte, aber einzig mögliche Konsequenz der Schiedsrichter war die Rote Karte. Ohne ihre erfolgreichste Torjägerin bekamen die TBlerinnen plötzlich das Nervenflattern, Bälle wurden leichtfertig ins Nirwana gespielt, Abschlüsse unkonzentriert verballert. So konnte die JSG Tor um Tor aufholen und am Ende sogar noch überraschend als Sieger vom Feld gehen.

TB-Tore: Pia Schlattmann (9/2), Fabia Marquez-Carvalho (7/1), Viktoria Hergenreider (5), Alexandra Justus (4/1), Lena Rothe (2), Bente Schnabel (1).