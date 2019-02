Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt haben sich mit dem jüngsten Ergebnis im Kreisderby gegen Vorwärts Wettringen II nicht mit Ruhm bekleckert. Doch es geht noch schlimmer: Der VfL Ladbergen, am Samstag ab 16.45 Uhr Gastgeber im nächsten Punktspiel, hat gegen Wettringen II sogar mit 13:30 verloren.

„Die waren nach dem Spiel selbst auch von sich enttäuscht und am Dienstag beim Training sehr motiviert. Wir stehen jetzt natürlich ein wenig unter Druck und wollen nicht weiter nach unten rutschen“, sagt Trainer Ansgar Cordes. Sollte Burgsteinfurt in Ladbergen gewinnen, würde man mit dem Gegner punktemäßig gleichziehen; zudem wurde das Hinspiel mit 20:21 knapp verloren, was zusätzlich Motivation sein sollte.

Aber aufgepasst: Ladbergen hat gegen Spitzenreiter Sassenberg mit 21:21 ein Unentschieden erzielt und gegen den Tabellenvierten Greven mit 30:27 gewonnen. Zuletzt gab es gegen den HC Ibbenbüren jedoch mit 23:33 einen echten Rückschlag. Der VfL hat recht launische Ergebnisse.

„Unser Mitaufsteiger ist ein Team aus älteren, schon erfahrenen Spielerinnen, der vor allem im rechten Rückraum stark ist“, weiß der Stemmerter Coach.