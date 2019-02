Gelingt Rodine nochmals ein Coup?

Sie scharren beide schon mit den Hufen und freuen sich, dass es wieder um Punkte geht. Und ganz sicher geht es auch um Revanche, denn dass der SV Burgsteinfurt im zweiten Saisonspiel ausgerechnet gegen Aufsteiger Germania Horstmar auf eigenem Platz eine Niederlage kassieren würde, damit hatte wohl niemand gerechnet. Am Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Christoph Klein-Reesink alle Trümpfe in der Hand, um die Verhältnisse wieder gerade zu rücken – diesmal allerdings auswärts.

„Wenn man durch einen in der 93. Minute verschossenen Elfmeter mit 1:0 gewinnt, dann ist der Sieg sicherlich auch als glücklich zu bezeichnen.“ Sagt Horstmars Coach André Rodine, dem es selbstverständlich gefallen würde, könnte seine Mannschaft dieses kleine Kunststück wiederholen. Es werde ein intensives Spiel, ist sich Rodine sicher. Lauf­freudig müsse sein Team agieren und – ganz wichtig – Burgsteinfurts zentrale Figuren Thomas Artmann und Philipp Brüggemeyer aus dem Spiel nehmen.

Thomas Artmann war es, der im August des vergangenen Jahres seinem SV Burgsteinfurt mit dem versemmelten Elfer den zweiten Saisonerfolg vermieste. Er dürfte ganz besonders motiviert sein, diese Scharte auszuwetzen. „Sicherlich ist die Erinnerung an die Niederlage noch da, aber viel wichtiger ist, dass wir gut reinkommen“, sagt Klein-Reesink. Den „Gegner frühzeitig beschäftigen“, so des Trainers Credo. „Es ist ja kein Geheimnis, dass Horstmar über schnelles Umschalten ins Spiel kommt“, erklärt der Stemmerter. Überflüssig zu erwähnen, dass er gewinnen will, denn „ein Sieg im ersten Spiel“ nach der Winterpause ist „Gold wert“.

Doch gerade nach dieser Phase mit viel Training und Tests stellt sich jedes Jahr die Frage: Wie fit sind beide Mannschaften? Vier von fünf geplanten Tests konnte der TuS Germania durchführen, lediglich zwei von sechs waren es beim SVB. Dafür haben die Burgsteinfurter mit Brüggemeyer einen ehemaligen Oberligaspieler ins Team geholt, der der Abwehr Stabilität verleihen und die Stemmerter ihrem Ziel „Wiederaufstieg“ näher bringen soll. Verletzungsbedingte Ausfälle gibt es auf beiden Seiten keine, lediglich für Horstmars Kevin Behn käme ein Einsatz „noch zu früh“, sagt Rodine.