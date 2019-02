Viele gute Sachen, aber auch ein paar schlechte hat Michael Straube während der Wintereinheiten bei seinem SC Preußen Borghorst gesehen. Ähnlich war es im letzten Test, ehe es wieder um Punkte geht. Gegen Blau-Gelb Gimbte stand am Ende ein unter dem Strich nie gefährdeter 4:1 (2:0)-Erfolg zu Buche, doch nicht jedes Experiment ist geglückt.

Gegen den B-Ligisten wie in den vergangen Wochen hat der SCP „in allen Richtungen getestet. In wie weit wir etwas davon für die Meisterschaft nutzen, entscheiden wir unter der Woche“, spricht Straube den Austausch mit seinem Co Florian Gerke an.

Die Preußen wackelten nur nach zwei Minuten, als eine Gimbter Ecke aufgrund des Windes die Latte traf. Danach machten die Adlerträger das Spiel, gingen durch Philipp Wierling in Führung (15.), Julian Theune legte in der Nachspielzeit das 2:0 nach. Schließlich war es Thomas Grabowski, der das Ergebnis per Doppelpack (48., 90.+1) in die Höhe schraubte. Den BG-Ehrentreffer „besorgte“ Daniel Schulze Brock per Eigentor.