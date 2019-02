Diese Niederlage war zu erwarten. Immerhin hatte der Tabellenzweite SC Hörstel zum Punktspiel geladen. Und sie war verdient, wie Nordwaldes Trainer Markus Tasche freimütig einräumte: „Wir haben in der ersten Halbzeit in Hörstel zu viele Fahrkarten geworfen und reihenweise beste Chancen vergeben.“ Am Ende hieß es 37:30 für den Gastgeber, der den Sieg allerdings schon beim Pausenstand von 20:13 in der Tasche zu haben schien.

Die Begegnung verlief anfangs ausgeglichen. Bis zum 9:12 in der 19. Minute waren die Nordwalder noch im Spiel – auch wenn sie bis dahin oftmals zu unplatziert oder überhastet abgeschlossen hatten. Große Probleme hatte die Deckung des SCN mit dem gegnerischen Kreisläufer, der sich immer wieder durchsetzen konnte oder einen Siebenmeter herausholte. Allein sechs waren es in Durchgang eins, von denen Yannick Heeke vier verwandelte.

„Die zweite Halbzeit haben wir dann ausgeglichen gestalten können. Hörstel hat den Vorsprung allerdings auch verwaltet“, sagte Tasche, dem das 17:17 in den zweiten 30 Minuten besser gefallen hat. Die Gastgeber zogen zunächst auf zehn Tore (25:15) davon und schraubten ihr Tempo dann ein wenig runter. Der Vorsprung blieb jedoch.

Tore: Spinola (6), Cohausz (5), Elshoff (4), Teuber 83/1),Töns, Schulte, Grummel (je 2), Büchter (1/1).