Die HSG Hohne /Lengerich ist zwar nur Tabellenelfter der Handball-Bezirksliga, doch vom dem Zahlenwerk möchte sich Heinz Ahlers nicht in die Irre führen lassen. Der Ochtruper Trainer prophezeit seiner Mannschaft vielmehr: „Das wird ein Kampfspiel, in dem wir ab der ersten Minute alles geben und hoch konzen­triert sein müssen.“

Nach drei Niederlagen in Serie befinden sich die Arminen in einem kleinen sportlichen Tal. Das entspräche nicht den eigenen Ansprüchen, so Ahlers. Man sei mittlerweile ja kein Anstiegskandidat mehr, sondern sehe sich selbst im erweiterten Spitzenkreis. „Um das zu untermauern, müssen wir wieder spritziger sein und weniger Fehler machen“, weiß der Coach.

Belebend sollte sich auswirken, dass Tom Noori wieder dabei ist. Der kleine Spielmacher setzte zuletzt gegen Neuenkirchen aufgrund einer Grippe aus. Noch unklar ist, wer hinter Lars Wierling die Position des zweiten Torhüters einnimmt.