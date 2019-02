Die mäßigen Leistungen und Ergebnisse der Vorbereitung setzten sich beim TuS Altenberge II im Auswärtsspiel beim BSV Roxel II nahtlos fort. 1:3 (0:3) verlor die Mannschaft von Trainer Klas Tranow , der sich eine Mitschuld an der Niederlage gab. „Wir haben nicht so hoch wie gewöhnlich gepresst und wollten den Gegner erstmal spielen lassen“, sah Tranow ein, dass das nicht das richtige Mittel war. Fabian Waning brachte sein Team durch zwei Tore in den ersten 20 Minuten in Führung. „Beide Male ist unsere Abwehr überspielt worden. Wir haben kapitale Fehler gemacht, die für uns eigentlich ungewöhnlich sind“, versuchte sich Tranow mit einer Erklärung. Das 0:3, ein Handelfmeter, den Patrick Schulze verursacht hatte, „muss man nicht geben. Der Ball springt ihm vom Fuß an die Hand“, so Tranow. Daniel Efker gelang in Halbzeit zwei per Kopf nach Flanke von Julius Höltje nur noch der Anschlusstreffer.

TuS II: Winter - Wartenberg, Gausling, Bröker (45. Hillenkötter), Elbert - Höltje, Drees - Adler (70. Bröcking), Schulze (45. Efker), Maaß - Schocke.

Tore: 1:0, 2:0 Waning (14., 21.), 3:0 Osthege (HE, 42.), 3:1 Efker (52.).