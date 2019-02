Personell pfiff der TuS Altenberge aus dem letzten Loch, weshalb Trainer Florian Reckels ein 2:2 (1:0)-Remis beim BSV Roxel vor dem Spiel sicherlich sofort unterschrieben hätte. Angesichts des Umstandes, dass sein Team eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte, hielt sich die Freude des Altenberger Landesliga-Trainers jedoch in Grenzen. „Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zu 90 Prozent zufrieden, mit dem Ergebnis allerdings nicht.“

Zu einem ähnlich differenzierten Urteil kam Sebastian Hänsel, der nur mit dem im zweiten Durchgang gezeigten Auftritt seiner Mannschaft einverstanden war: „Da stimmte die Körpersprache, aber die habe ich vor der Pause völlig vermisst.“ Roxels Coach sah zunächst keine Spielfreude seiner zögerlichen Elf, die nur eine temporäre Phase bot gegen eine ersatzgeschwächte TuS-Elf, der Leistungsträger wie David Marx, Patrick Teriete, Felix Kemper, Niklas Wiechert und Pascal Hölker fehlten. Reckels, der Ex-Roxeler, hatte seine Elf aber griffig umgestellt und bejubelte das 1:0 (38.) durch den starken Malte Greshake , den U-19-Spieler Simon Gerdes über rechts bestens bedient hatte. Zuvor hatte Jakob Schlatt nach einem mustergültigen Konter schon den Führungstreffer auf dem Fuß gehabt, doch BSV-Keeper Daniel Neuhaus rettete seiner Mannschaft das bis dahin torlose Remis.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der TuS das variablere Spiel und belohnte sich mit dem 2:0 (60.) durch einen Freistoß durch Steffen Köhler, der genau hingeschaut hatte, wie Roxels Mauer stand. Nach einem weiteren Konter hatte Christian Hölker in der 68. Minute die Chance, auf 3:0 zu erhöhen, doch Roxels Sven Saerbeck klärte auf der Linie.

Es sollte sich rächen, dass der TuS seine Chancen nicht zielstrebiger nutzte. In der 80. Minute hielt Jakob Gerstung BSV-Kapitän Dickens Toka im eigenen 16er. Den Strafstoß verwandelte Hendrick Plaßhar zum 1:2. Zwei Minuten vor Schluss traf Toka sogar zum 2:2. Weil Hölker in der Nachspielzeit nach dem allerletzten Konter zu zögerlich abschloss, wurden die Zähler geteilt. Reckels haderte anschließend mit der Defensivqualität seiner Mannschaft in den entscheidenden Szenen. – TuS Altenberge: Wenning-Künne – Risau, Lütke Lengerich, Köhler, Wilpsbäumer – Gerdes (46. Hagedorn), Schlatt, Gerstung, Greshake (81. Sandmann) – Chr. Hölker, Rockoff (58. Hammer). – Tore: 1:0 Greshake (38.), 2:0 Köhler (60.), 2:1 Plaßhar (80./FE), 2:2 Dickens (88.).