Das war ein Sieg ohne größere Probleme, ohne Schwächephase und ohne jede Gefahr, dass die Partie auf der Kippe stehen könnte. Mit 25:19 (11:5) setzten sich die Handballer des TV Borghorst bei Grün-Weiß Nottuln durch und streben weiterhin mit großen Schritten dem Aufstieg in die Bezirksliga zu. Hilfreich und erfreulich aus Sicht des TVB war dabei auch der 35:31-Erfolg der Drittvertretung des TV Emsdetten gegen den SC Hörstel. Dadurch hat sich der Abstand zum Verfolger SCH auf fünf Punkte vergrößert.

Borghorst legte in Nottuln los wie die Feuerwehr und führte nach 14 Minuten bereits mit 7:1. „Unser Glück war, dass Max Göcke im Tor hervorragend gehalten hat“, sagte TVB-Trainer Jörg Kriens, der die Begegnung in aller Ruhe und Gelassenheit von der Bank aus verfolgen konnte. Dass die Gastgeber auf zwei Rückraumspieler verletzungsbedingt verzichten muss, kam dem TVB entgegen, denn „dadurch kam aus der zweite Reihe nur wenig“, sagte Kriens. Die 6:0-Deckung stand sicher und wurde nur kurzzeitig in Halbzeit zwei auf 5:1 umgestellt, als „Nottuln mit zwei Kreisläufern spielte“, so der TVB-Trainer.

Dessen Team musst aufgrund der Sechs-Toreführung zur Pause (11:5) keine großen Anstrengungen unternehmen, um den Vorsprung zu halten. Nottuln kam zwar bis vier Minuten vor der Schlusssirene noch einmal auf fünf Tore heran (56., 18:23), doch als Linus Kleine Berkenbusch und Marek Linnenbaum die letzten beiden Treffer zum 25:18 erzielten, hatte auch Nottuln den Glauben an ein Remis verloren. „Wir hätten höher gewinnen können. Wir haben bestimmt zehn, zwölf klarste Möglichkeiten ausgelassen. Aber so ist das halt, wenn man deutlich führt“, konstatierte Kriens, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit mit dem Torewerfen ein wenig unkonzentriert und fahrlässig umgegangen war.

Tore TV Borghorst : Topp (5/3), Huge (5/1), Frie (5), Lütke Lanfer (4), Babiuch (2), Kleine Berkenbusch (2), Linnenbaum, Gevers (je 1).