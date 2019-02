Die 2:9-Niederlage in Holzbüttgen stellt den Klassenerhalt in der Oberliga für den TB Burgsteinfurt ein Stück weiter in Frage. Bei noch sechs ausstehenden Partien haben die Stemmerter einen Rückstand von fünf Punkten auf das rettende Ufer. „Auf Rang sieben sollten wir nicht ­gucken, wir müssen uns erstmal nach unten absichern und den Relegationsplatz verteidigen“, gibt Sascha Beuing die Devise aus.

Wie schon bei beim 1:9 gegen Borussia Dortmund II in der Vorwoche verlor der Turnerbund erneut fünf Fünfsatzspiele. „Wir haben momentan einfach den Gammel am Schläger“, ärgerte sich der Routinier, der sein Einzel gegen Nicholas Kasper mit 2:3 verlor. „Ich bin keiner, der groß rumheult, aber in der Oberliga mit den überall anderen Tischen und Bällen, kann der Heimvorteil in den entscheidenden Phasen schon mal zwei, drei Punkte pro Partie ausmachen. Aber vielleicht ist der Gegner auch einfach nur zwei, drei Punkte besser“, versuchte Beuing die Fünfsatzschwäche zu analysieren.

Yorrick Michaelis und Jörg Bäumer gewannen überraschend gegen den Einserdoppel Holzbüttgens, zudem setzte sich der glänzend aufgelegte Bäumer in drei Durchgängen gegen Vincent Arsand durch. Mehr war den Gästen aber nicht vergönnt, auch wenn Michaelis gegen Alexander Lübke bei einer 2:0-Führung an einem weiteren Zähler schnupperte.

„Die Teams aus der oberen Tabellenhälfte haben wir jetzt durch. Nun geht‘s ab“, verweist Sascha Beuing auf die bevorstehenden Duelle mit den Tabellennachbarn Jülich, Brackwede, Uerdingen und Rees-Groin.

An der Spitze der Bezirksliga zieht der TBB II weiter einsam seine Kreise. Mit einem 9:6-Sieg beim Verfolger TuS Recke II bauten die Burgsteinfurter ihren Vorsprung auf neun Punkte aus. Die Stemmerter traten in der Aufstellung Hendrik Arning, Maik Hagmann, Simon Overesch, Winfried Hinrichs, Michael Kuhn und Gerd Lindstrot an.

Für die Damen des TBB (Verbandsliga) war die Reise ins ostwestfälische Spexard mehr oder weniger umsonst. 2:8 verlor der Vorletzte beim Primus. Pranvera Fazliu sowie Caroline Rewer/Andrea Hergesell punkteten.