Arminia Ochtrup klarer Favorit gegen TB Burgsteinfurt

Als sich der TB Burgsteinfurt und Arminia Ochtrup in der Hinrunde der Handball-Bezirksliga gegenüberstanden, gewann Arminia mit 35:28. Donnerstagabend steigt das Rückspiel, und vieles deutet darauf hin, als sollte der SCA ein zweites Mal die Halle als Sieger verlassen – zumal in Ochtrup gespielt wird.

Es ist eine prägende Eigenschaft von Heinz Ahlers , dass er jedem Gegner Respekt entgegenbringt. Auch dem TB Burgsteinfurt. „Die Steinfurter haben es in dieser Saison schwer, aber wir sind weit davon entfernt, die Mannschaft zu unterschätzen.“ Gleichwohl akzeptiert der Trainer des SC Arminia die Rollenverteilung, die sein Team als klaren Favoriten ausweist. Ahlers nimmt diese Herausforderung an, denn er sieht seine Mannschaft in der Pflicht: „Nach vier sieglosen Spielen muss unser Ziel sein, wieder zu gewinnen; allein schon deshalb, weil wir zu Hause spielen.“

Wie das gelingen kann, zeigten die Ochtruper bereits in der Hinrunde, als sie beim TB mit 35:28 die Oberhand behielten. War an jenem 7. Oktober vergangenen Jahres noch nicht absehbar, wohin die Reise für beide Teams in dieser Saison führen wird, ist man heute schlauer. Während Arminia auf bestem Wege ist, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren, geht es für den TB einzig und allein um den Klassenerhalt.

„Sollten wir den schaffen, wäre das schon ein kleines Wunder“, räumt TB-Coach Niklas van den Berg ein. Die Aussicht, in Ochtrup den Bock umzustoßen, sind gering, zumal neben den langzeitverletzten Stammkräften Robert Barnow und Kevin Aguiar auch Manuel Volkmer und Manuel Epker fehlen werden. „Wir werden mit sieben bis neun Leuten anreisen“, zeichnet van den Berg ein wenig Hoffnung machendes Bild.

Aber auch die Ochtruper müssen nach wie vor auf Torhüter Luca Lehmann und Thorben Steenweg (Bänderriss) verzichten. Darüber hin­aus entscheidet sich kurzfristig, ob Niklas Pohl nach seinem in Lengerich erhaltenen „Pferdekuss“ wieder fit ist. Dennoch hat Ahlers klare Erwartungen: „Im Angriff müssen wir unsere Chancen besser nutzen. Zuletzt haben wir zu viele Möglichkeiten vergeben.“

Aufgrund beruflicher Verpflichtungen fehlten beim Training drei weitere Akteure. Die werden am Donnerstag aber wieder dabei sein.

Mit einem Sieg würde der SC Arminia auch über das Wochenende hinaus Platz sechs behalten. Für den TB geht es derweil darum, in den ausstehenden Heimspielen gegen die HSG Hohne/Lengerich (10. März), SG Sendenhorst (28. April) und Eintracht Hiltrup (11. Mai) die Weichen zu stellen, um das „kleine Wunder“ tatsächlich wahr werden zu lassen.