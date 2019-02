„Jetzt geht es um die Wurst“, schreibt Tim Beuing , Teamsprecher des Oberligisten TB Burgsteinfurt , das Duell mit dem TTC indeland Jülich II als ein fast schon vorentscheidendes Spiel aus. Angesichts von fünf Punkten Rückstand auf die Gäste, wäre der Turnerbund gut beraten, am Samstag (Beginn: 18.30 Uhr) beide Punkte zu holen. Ansonsten dürfte der Klassenerhalt wohl nur noch über den Umweg „Relegation“ zu erreichen sein.

Dass jede Menge auf dem Spiel steht, ist den Stemmertern bewusst. Daher treten sie auch in Bestbesetzung an. Dennis Schneuing, Yorrick Michaelis, Klaas Lüken, Sascha Beuing, Christoph Heckmann und Tim Beuing halt die Fahne hoch. „Jülichs Dragos Oltenau ist ein richtig Starker und dürfte für uns kaum zu besiegen sein. Allerdings ist nicht klar, ob der am Samstag mit dabei ist. Ansonsten treffen wir auf eine Mannschaft, die auf den Positionen zwei bis sechs relativ gleichstark ist. Also ähnlich wie wir. Die Zuschauer sollten sich besser auf eine lange Geschichte einstellen“, sagt Teamsprecher Tim Beuing ein Duell auf Augenhöhe voraus. In der Hinrunde hatten die Jülicher knapp mit 9:6 die Nase vorne.