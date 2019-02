Westfalia Leer hat sein vorgezogenes Meisterschaftsspiel beim Tabellenzweiten SuS Neuenkirchen II mit 1:3 (0:2) verloren. Das Ergebnis täuscht jedoch über den Spielverlauf hinweg, denn „Neuenkirchen hatte zwar die reifere Spielanlage und hat auch verdient gewonnen. Aber wir hatten ebenfalls unsere Möglichkeiten“, deutete Leers Trainer Thomas Overesch an, dass auch ein Unentschieden im Bereich des Möglichen war.

Durch einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung in Verbindung mit dem 0:1 durch Murat Hitir geriet Leer zunächst jedoch in Rückstand. „Davon haben wir uns aber gut erholt“, zählte Overesch anschließend Ausgleichschancen durch Timo Hüsing (10., per Freistoß), Henning Eweler (13., nach einem Eckball) und Jannik Arning (18.) auf. Letzterer verletzte sich bei seiner Torchance am Zeh und musste nach der Pause ausgewechselt werden. Kurz vor dem Wechsel markierte Felix Wiggers nach einem Diagonalpass das 2:0. Zuvor musste Torwart Marvin Middendorf nur zwei Mal Angriffe des Gegners abwehren.

Timo Hüsing erzielte in der 51. Minute per Freistoß, den Max Joormann rausgeholt hatte, aus 17 Metern das 1:2. Im weiteren Verlauf der Partie hatten Matthias Meis , dessen Schuss noch geblockt wurde (76.) oder Tim Laumann das 2:2 auf den Stiefel. Neuenkirchen II fiel nur noch zwei Mal auf: In der 68. Minute bei einer Ecke und mit einem Konter, der schließlich zum 3:1 durch Henrik Nieweler führte.

Westfalia Leer: Middendorf - D. Thiemann, Eweler, Laumann, Hüsing - Iger, Raus (70. Selker), Joormann, Krawczyk (85. M. Thiemann) - Arning (46. Wewers), Meis.

Tore: 1:0 Hitir (2), 2:0 Wiggers (45+1), 1:2 Hüsing (51.), 3:1 Nieweler (90+1).