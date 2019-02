Pfeilschnell und torgefährlich

Er war in seiner Zeit zwischen 2002 und 2004, als der SV Burgsteinfurt um den Aufstieg in die Bezirksliga spielte, nicht der erfolgreichste Angreifer des SVB. Da gab es Christoph Brouwer, seinen besten Freund, oder Jens Stapper, die ein paar Törchen mehr erzielten und in der Torjägerliste der Kreisliga A Steinfurt über ihm rangierten. Aber der heute 36-Jährige war zumindest einer der Auffälligsten, denn Michael Lüders war nicht nur pfeilschnell und konnte gut kicken, er sah auf eine gewisse Weise auch immer besonders aus, ganz abgesehen von seiner Karriere bei Kai Pflaume .

„Er war sogar wahnsinnig schnell, aber leider auch verletzungsanfällig“, kann sich sein ehemaliger Coach Uwe Laurenz gut erinnern. „Das lag an einer Entzündung unterm Zahn, die ich damals hatte. Die ist nie richtig festgestellt worden und hat sich auf den gesamten Körper ausgewirkt, auch auf die Muskeln. Aber mittlerweile bin ich seit acht Jahren verletzungsfrei.“ Sagt der Vater zweier Söhne, der seit 2014 in Belgien lebt. 40 Tore hat er in der Saison 2014/15 für seine Mannschaft geschossen, 26 war es in der vergangenen Spielzeit. „Ich habe eine Zeit lang für den KVC Wingene in der 1. Provinciale gespielt. Das ist die fünfte belgische Liga. Aber nur ein paar Monate, dann musste ich aus beruflichen Gründen aufhören. Wir hatten Training von 19 bis 23 Uhr“, waren Job und Fußball nicht mehr unter einen Hut zu bekommen. Jetzt spielt er für die Blue Stars Roeselare, eine Hobbytruppe, die auf Kreisliga-A-Niveau um Punkte spielt.

Dabei war Fußball in seiner Jugend nicht einmal die erste Wahl. „Mit zwölf, 13 musste ich mich zwischen Leichtathletik und Trompete entscheiden. Und da mich die vom Blasorchester nicht weggelassen haben, musste ich die Leichtathletik aufgeben“, erzählt Lüders und erinnert sich, dass er die 100 Meter mal in 10,4 Sekunden gelaufen ist.

In seinem ersten Jahr bei den Senioren, damals noch unter Stefan Dinkhoff als Trainer, war ein anderer Burgsteinfurter mit 38 Treffern bester Scorer der A-Liga: Jörg Renner. Doch der spielte unter Reinhard Kloppenborg für Fortuna Emsdetten. Am letzten Spieltag kam es zum Duell um den Aufstieg zwischen diesen beiden Mannschaften. Fortuna gewann mit 3:2, obwohl Michael Lüders zwei Tore erzielt hatte. Das Ende vom Lied: Emsdetten stieg mit 61 Punkten auf, Stemmert blieb mit 59 Punkten nur die Vizemeisterschaft.

Im Kreispokalfinale 2008 gegen den Verbandsligisten SuS Neuenkirchen, neben dem Aufstieg Lüders‘ größter Erfolg, hat er beim 4:0 zwar kein Tor geschossen, aber dafür gesorgt, dass welche fielen. „Unter mir hat er nicht so oft gespielt, aber ich erinnere mich, dass er ein guter Typ war, vor allem schnell und torgefährlich“, weiß auch Wolfgang Schütte sofort etwas mit den Namen Lüders anzufangen.

Einem größeren Publikum als auf dem Fußballplatz brachte ihn Fernseh-Moderator Kai Pflaume bei „Nur die Liebe zählt“ nahe. Seine damalige Freundin wollte ihn zurückgewinnen und hat es übers Fernsehen probiert. „Hat sie nicht viel Erfolg mit gehabt“, kann Lüders darüber heute noch grinsen. Peinlich war ihm die Geschichte damals nicht.