TV Borghorst im Steigflug

Als sie die vergangene Kreisliga-Saison abgeschlossen hatten, standen 22 Punkte aus 22 Spielen zu Buche. Jetzt haben die Handballerinnen des TV Borghorst nach 15 Spielen schon 25:5 Punkte auf ihrem Konto, womit sie unangefochtener Liga-Primus sind – Insider staunen über diese Zwischenbilanz.

Selbst Markus Hüwe räumt ein, dass ihn die Entwicklung ein wenig überrascht. „In dieser Form hätte ich das nicht unbedingt erwartet“, sagt er. Hüwe muss es wissen. Er und sein Kollege Thomas Hüsers tragen seit Saisonbeginn als Trainer die sportliche Verantwortung bei den Handballerinnen des TVB , und da sich die Mannschaftsstruktur im vergangenen Sommer nicht verändert hat, kommt der plötzliche Steigflug in der Tat unvorhergesehen.

Offensichtlich liefern die Borghorsterinnen den Beweis, dass Beharrlichkeit und Trainingsfleiß sich auszahlen. „Die Mannschaft entwickelt sich, die Abstimmung zwischen der Deckung und unserer Torhüterin wird immer besser“, erläutert Hüwe und macht damit deutlich, dass im Training eingeübte gruppentaktische Elemente immer besser greifen.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist in der Tabelle ablesbar. Nur in Hörstel und Ibbenbüren setzte es Niederlage, in Saerbeck gab es ein Remis – alle andere Spiele gewannen die Borghorsterinnen; meistens sogar deutlich. „25 bis 30 Tore pro Spiel sind für eine Kreisliga-Mannschaft schon außergewöhnlich“, berichtet Hüwe, womit er zugleich auf die Top-Trefferquote verweist.

Klar, dass angesichts dieser Zahlen die Bezirksliga langsam zu einem Thema wird. Dort spielten die TVB-Handballerinnen zuletzt in der Saison 2016/17. Im vergangenen Jahr wurden sie eine Etage tiefer Siebter, in diesem Jahr kann es was werden mit der Rückkehr in die erste überkreisliche Spielklasse.

Dafür spricht auch das Restprogramm. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf Borussia Darup, fünf auf die Drittvertretung der Ibbenbürener SV, die Platz drei behauptet. Am Samstag stehen sich die beiden Verfolger im direkten Vergleich gegenüber. Sollte die ISV gewinnen, würde das den Borghorsterinnen in die Karten spielen, auch wenn sie am diesem – für sie spielfreien – Wochenende nichts dafür tun können, um ihren Platz an der Sonne zu festigen.

„Es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen, weil der Zusammenhalt auch außerhalb des Spielfeldes prima ist“, beschwört Celina Büscher den ausgeprägten Teamgeist. Sie selbst trägt maßgeblich dazu bei, dass dieser Früchte trägt, denn Büscher ist torgefährlichste Werferin ihrer Mannschaft.

Den ärgsten Rivalen im Kampf um den Aufstieg wähnt Hüwe in der ISV. „Die werden immer stärker“, glaubt der TVB-Coach. Freilich spricht derzeit nicht nur die Tabelle für Borghorst. Sollte es am Saisonende punktemäßig zu einem Gleichstand zwischen beiden Teams kommen, hätte der TVB aufgrund des besseren direkten Vergleichs die Nase vorne. Von den letzten sieben ausstehenden Punktspielen bestreitet der Spitzenreiter noch vier in heimischer Halle. Das Finale könnte die Krönung bringen, denn am 12. Mai gastiert der augenblickliche Zweite Borussia Darup in Borghorst. Schon das Hinspiel hatte der TVB mit 14:12 gewonnen.

Man kann es drehen und wenden wie man will – im Moment gibt es nicht viel, das gegen den heimischen Kreisligisten spricht.