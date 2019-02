Ochtruper Derby-Dominanz: Arminen schlagen den TBB mit 34:20

Wenn sich die Ochtruper und Burgsteinfurter Handballer in der Vergangenheit gegenüberstanden, dann begegneten sie sich stets auf Augenhöhe. In diese Serie von heißen Kämpfen reiht sich das Punktspiel vom Donnerstagabend definitiv nicht ein, denn der stark ersatzgeschwächte Turnerbund war einfach zu leicht, um mit dem Bezirksliga-Schwergewicht aus der Töpferstadt in den Ring zu steigen. 34:20 (18:8) hieß es nach 60 Minuten für die gastgebenden Arminen.

Da der Turnerbund nur mit sieben Feldspielern angereist war – unter anderem Trainer Niklas van den Berg, der nur in den letzten zwei Minuten auf der Platte stand, – deutete schon früh alles auf eine klare Angelegenheit hin. Danach sah es auch nach einer Viertelstunde und dem 10:3 durch Max Oelerich aus. Der SCA verteidigte sehr gut und erzielte das Gros seiner Treffer über die erste Welle.

„Wenn die Ochtruper im Positionsangriff waren, standen wir gar nicht mal schlecht“, lobte van den Berg. Kritik übte er allerdings im Bezug auf die eigenen Offensivaktionen. Der Ball sei da manchmal wie eine heiße Kartoffel behandelt worden.

Arminia Ochtrup gewinnt das Derby in der Handball-Bezirksliga 1/20 Am Donnerstag war Derby-Time in der Halle I: Max Oelerich (M.) und seine Arminen hatten sich den TB Burgsteinfurt eingeladen. Foto: Thomas Strack

In der ersten Halbzeit gaben die Ochtruper Vollgas. Insbesondere Rechtsaußen Timo Wiggenhorn setzte sich vorteilhaft in Szene. Foto: Thomas Strack

Thilo Schubert wechselte sich im Burgsteinfurter Kasten mit Tom Drunkenmölle ab. Foto: Thomas Strack

Alexamder Wahlen (2.v.l.) war bei den Ochtruper am Kreis erste Wahl. Mit fünf Toren bestätigte er seinen Platz in der Startformation. Foto: Thomas Strack

Schnell lagen die Hausherren deutlich in Führung, was auf der Bank bejubelt wurde. Foto: Thomas Strack

Raphael Woltering (M.) und Co. machten im ersten Abschnitt viel Dampf. Foto: Thomas Strack

TBB-Trainer Niklas van den Berg lobte seine Abwehr für das gute Verteidigen gegen den Ochtruper Positionsangriff. Foto: Thomas Strack

SCA-Keeper Lars Wierling machte einen prima Job. Foto: Thomas Strack

Nils Wiemeler (M.) setzt Helge Meinkmann in Szene. Foto: Thomas Strack

Offensiv lief bei den stark ersatzgeschwächten Gästen erstmal nicht viel. Das fuchste Meinkmann. Foto: Thomas Strack

Für die Zuschauer auf der Tribüne war es eine einseitige Angelegenheit. Spannung kam nie auf. Foto: Thomas Strack

Ein Tänzchen in Ehren: Gerrit Thiemann (l.) und Nils Wiemeler. Foto: Thomas Strack

Finn-Luca Roell in Aktion. Foto: Thomas Strack

Arninia-Trainer Heinz Ahlers war zufrieden mit dem Spiel seiner Truppe, stellte aber auch Leistungsschwankungen fest. Foto: Thomas Strack

Voller Einsatz: Nils Wiemeler (l.) will an Max Oelerich vorbei. Foto: Thomas Strack

Amin Amine traf sechs Mal für den Turnerbund. Foto: Thomas Strack

Ochtrups Johannes Büter fand Zeit, die Muskeln spielen zu lassen. Foto: Thomas Strack

Aber auch auf dem Feld waren Muckis gefragt. Foto: Thomas Strack

In der Schlussphase zogen Tom Noori (l.) und die Seinen wieder das Tempo an. Foto: Thomas Strack

Thomas Feldmann kommt zum Abschluss. Foto: Thomas Strack

18:5 führte der SCA nach einem von Raphael Woltering verwandelten Siebenmeter (28.), ehe Amin Amine, Niclas Vinhage und Stephan Kretzschmar den Pausenrückstand aus TB-Sicht etwas schönten (8:18).

Zwar waren die „Glorreichen Sieben“ aus Burgsteinfurt schon nach 30 Minuten entwaffnet, doch die Stemmerter zeigten trotzdem Biss. Auf der anderen Seite wirkten die Töpferstädter zeitweise ein bisschen zu fahrig. „Das war eine Viertelstunde nicht gut anzusehen“, haderte Trainer Heinz Ahlers, der aber entschuldigte: „Nach einer starken ersten Halbzeit mit viel Tempo und bei einer so klaren Führung kommt es vor, dass die Konzentration nachlässt.“

In den letzten zehn Minuten lief der SCA-Motor wieder wie geölt. Einige schöne Stafetten führten zu Toren, was sich letztlich in dem deutlichen Ergebnis niederschlug. „Nach unseren vier Niederlagen zuvor war das ein Sieg für die Psyche. Jetzt können wir beruhigter in die zweiwöchige Spielpause gehen“, bezog Ahlers im Anschluss Stellung.

Für van den Berg stand nach der Begegnung fest: „Leider haben wir für meinen Geschmack zu viele leichte Tore kassiert. Der Einsatz stimmte, das haben meine Jungs wirklich gut gemacht.“

SCA-Tore: M. Oelerich (11), Wahlen, Wiggenhorn (beide 5), R. Woltering (4/2), Büter, C. Woltering (beide 3), Feldmann, Pohl und Thiemann (je 1).

TB-Tore: Vinhage (6), Amine (6/2), Kretzschmar (4), Röll (3) und Meinikmann (1).