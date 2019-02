Von der Tabellenkonstellation her spricht einiges für den TuS Altenberge vor dem Punktspiel der Fußball-Landesliga gegen SuS Stadtlohn. Doch weiß Florian Reckels , dass dieses Bild trügerisch ist. „Stadtlohn steht sicherlich unter Wert in der Tabelle da“, warnt der TuS-Trainer davor, den Gegner aus dem westlichen Münsterland zu unterschätzen.

Wo sein Team die Hebel anzusetzen hat, wurde am vergangenen Sonntag beim 2:2 in Roxel deutlich. Die Altenberger investierten viel, führten zwischenzeitlich mit 2:0, vergaßen jedoch, sich zu belohnen, denn am Ende mussten sie sich mit einem 2:2 zufrieden geben. „Wir haben uns in einigen Situationen zu naiv angestellt“, sprach der Coach die Diskrepanz zwischen Aufwand und Ergebnis an. Und zog daraus den Schluss, „dass wir mehr Ertrag aus unserem Spiel ziehen müssen“.

Gegen SuS Stadtlohn wird das sicherlich vonnöten sein, denn das Team von Trainer Manfred Ostendorf befindet sich in der Spur und setzt an, den entscheidenden Schritt aus der Abstiegszone zu bewerkstelligen. Dieser Eindruck erhärtete jedenfalls am vergangenen Sonntag, als die Stadtlohner Westfalia Gemen, einem Team aus der erweiterten Spitzengruppe, ein 1:1-Remis abtrotzten.

Das Trauma, in dem sich die Stadtlohner zum Saisonstart nach dem Abstieg aus der Westfalenliga zu befinden schienen, haben sie offensichtlich verarbeitet. In der vergangenen Saison hatte der SuS im letzten Spiel beim TuS Hiltrup in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich kassiert, weshalb der ehemalige Oberligist quasi in letzter Minute aus der Westfalenliga abstieg.

Beim TuS kehren die zuletzt erkrankten oder verletzten Akteure David Marx, Kai Sandmann und Jannick Hagedorn in den Kader zurück.