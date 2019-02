Wie bereits in der Vorwoche spielte das Offensivduo Jonas Baumann – Grabowski aus einem Guss. Die neun Kollegen hielten ihnen den Rücken frei und hinten den Laden dicht. Eine starke Mannschaftsleistung spulten die Adlerträger gegen Amisen ab, die sich nach gut einer Stunde ihrem Schicksal kampflos ergaben.

„Nach Ballverlusten haben wir sehr schnell in die Grundordnung zurückgefunden und zügig nach vorne gespielt“, machte Trainer Michael Straube den Grund für den Sieg aus. Die Gäste fanden dagegen keine Mittel. Grabowskis 1:0 ging ein Freistoß von Baumann voraus, den er einsam einnickte (13.). Das 2:0 war fast identisch, nur der Freistoß kam von Sven Berghaus (54.). Dann scheiterte der Goalgetter zunächst am Innenpfosten (62.), legte zwei Minuten später auf Zuspiel von Malek Mallaamine das dritte Tor nach. Amisia fiel jetzt auseinander, Borghorst nutzte die offenen Räume gnadenlos aus. Tom Rausch (68.) und Dennis Brake (90.) schraubten nach sauber ausgespielten Kontern das Ergebnis in die Höhe.

„‚Grabo‘ ist unheimlich wichtig, aber auch ein Gregorij Krumme mit seinen 18 Jahren und alle anderen arbeiten derzeit überragend“, sparte Straube nicht mit Lob. Sein Gegenüber Thorsten Schmidt hingegen war bedient: „Ich frage mich, was ich vor dem Spiel erzähle und wo die Jungs hinhören. Wie die Gegentore entstehen haben wir x-mal angesprochen und finden kein Gehör.“

Preußen Borghorst: Kock – Reiß, Schulze Brock, Brake, Theune – Eilers (61. Rausch), Krumme, Mader, Mallaamine – Baumann (46. Berghaus) – Grabowski (81. Rademacher).

Tore: 1:0 Grabowski (13.), 2:0 Grabowski (54.), 3:0 Grabowski (64.), 4:0 Berghaus (68.), 5:0 Brake (90.).