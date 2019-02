Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt haben nach der Niederlage gegen Vorwärts Wettringen II ihren dritten Sieg in Folge geholt. Auch der BSV Roxel konnte die Mannschaft von Trainer Ansgar Cordes nicht stoppen und unterlag mit 21:30 (6:15) deutlich.

Zehn Minuten lang war die Partie ausgeglichen, dann konnte sich der Turnerbund absetzen und lag zur Pause deutlich vorn. „Unsere Abwehr stand gut. Wir konnten einige Bälle abfangen und sind dann viele Gegenstöße gelaufen“, war der Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden. Selbst als Paula Cordes in Manndeckung genommen wurde – sie war bis dahin beste Torschützin –, wussten die Stemmerter Frauen die Lücken, die sich nun boten, zu nutzen. Vor allem Lea Peters drang immer wieder in diese Freiräume und erzielte so acht Treffer. „Das war aber auch unserer Torwartleistung zu verdanken“, lobte Cordes sowohl Vanessa Schumacher, die vier Siebenmeter parierte, als auch Corinna Niehus, die nach der Pause zwischen den Pfosten stand.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Stemmerter Damen ihren Vorsprung sogar noch vergrößern. 20:10 zeigte die Anzeigentafel in der 41. Spielminute an. „Ich habe dann viel gewechselt, der Sieg war ja ungefährdet“, konnte sich Cordes auf der Trainerbank einen ruhigen Nachmittag machen. Angesichts von 14 Treffern Vorsprung (24:10), die sein Team in der 48. Minute herausgeschossen hatte, konnte sich der Trainer dies auch locker erlauben.

Bis zum 10. März hat der TB nun Pause, dann kommt der Tabellenzweite SC Everswinkel II in die Kreisstadt.

Tore: Cordes (9), Peters (8/1), Thien (4), van der Vechte (3), Punkte (2), Fischer (2), Spielmann, Bartsch (je 1).