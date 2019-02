Fußballspiele zwischen dem FC Nordwalde und Emsdetten 05 II sind in der Regel sehr torreich. Das war im Hinspiel beim 8:1 des FCN so und auch im Rückspiel, in dem acht Treffer eingetragen werden musste. Nur mit dem besseren Ende für die Nullfünfer, die mit 5:3 (4:0) gewannen. Darüber hinaus zückte der Schiedsrichter insgesamt neun Mal den Gelben Karton, sechs Mal für Nordwalder Spieler.

„Das war eine katastrophale erste Halbzeit von uns. So schlecht habe ich meine Mannschaft noch nie gesehen“, war Trainer Bernd Hahn enttäuscht vom Auftreten seines Teams. „Das war eine mannschaftlich geschlossen schlechte Leistung“, so der Coach, der mitansehen musste, wie in Durchgang eins erst Patrick Maganga (12.) und dann innerhalb von zehn Minuten Ugur Birdir (32.), Jannes Böggemann (37.) und Ladislav Velican (39.) Nordwalde auseinander nahmen.

Nach der Pause wurde es besser, aber „ein 0:4 aufzuholen war natürlich schwierig“, hatte der Trainer nach dem Anschlusstreffer von Tim Sommer wenig Hoffnung. Julian Godt war im Strafraum gefoult worden, Sommer verwandelte.

Marvin Bigold ließ Hahns Hoffnung mit dem 2:4 noch ein wenig wachsen, doch Magangas Strafstoß nach Foul von Simon Markfort ließ alle Hoffnung schwinden. Michael Dömer betrieb mit dem 3:5 nur Kosmetik.

FCN: Kemper - Roters, Grimme, Jostarndt (30. Hols), Markfort - Godt, Rohlmann (46. Sommer) - Lepping, Bingold, Dömer - Braun (46. Heinze).

Tore: 1:0 Maganga (12.), 2:0 Birdir (32.), 3:0 Böggemann (37.), 4:0 Velican (39.), 1:4 (Sommer (FE, 50.), 2:4 Bingold (59.), 5:2 Maganga (FE, 79.), 3:5 Dömer (82.).