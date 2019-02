Altenberges Achterbahnfahrt der Gefühle endet mit 5:3-Sieg

Am Ende half nur noch eines: tief durchatmen. Beim 5:3 (3:1)-Sieg des TuS Altenberge gegen SuS Stadtlohn wurde deutlich, welche Zutaten erforderlich sind, um ein Fußballspiel zu einer spannenden und unterhaltsamen Aufführung werden zu lassen. Im Wesentlichen sind das mannschaftliche und individuelle Fertigkeiten, auf der anderen Seite aber auch Fehler – beides hatte der TuS gestern Nachmittag zu bieten, womit er sich das Leben selbst schwer machte. Da aber die positiven Komponenten überwogen, verließen die Altenberger den Rasen verdientermaßen als Sieger nach einer Partie, die einer Achterbahnfahrt der Gefühle glich.

Das empfand auch Florian Reckels so. „Unfassbar, wie wir Stadtlohn zum Toreschießen eingeladen haben. So dürfen wir einfach nicht verteidigen. Das müssen wir unbedingt abstellen“, sprach der TuS-Trainer unverblümt die Unzulänglichkeiten seiner Mannschaft im Defensivverhalten an.

Das ging schon in der vierten Minute los, als SuS-Angreifer Niclas Dormayer sich nach einer zu kurzen Torwart-Rückgabe den Ball erlief und zum 1:0 einschoss. Doch zeigte der TuS schon bald, dass er spielerischer und kämpferisch einiges zu bieten hatte, was die Gäste vor Probleme stellte. Christian Hölker (18.) und Jannick Hagedorn (19.) hatten den Ausgleich auf den Fuß, doch beide Male rettete Stadtlohns Keeper Jan Hintemann seinem Team den knappen Vorsprung.

Machtlos war er aber in der 34. Minute. Nach einem Diagonalpass von Hölker auf Malte Greshake zog dieser aus halblinker Position von der Strafraumgrenze ab – und traf flach ins lange Eck zum 1:1. Altenberge Sturm- und Drangphase nahm nun noch mehr an Fahrt auf. In der 40. Minute folgte die Krönung mit Treffer zum 2:1. Nachdem Hintemann den Ball zunächst aus dem 16-Meterraum gefaustet hatte, nahm sich Jakob Gerstung ein Herz und knallte die Kugel aus gut 32 Metern rechts oben in den Knick – welch ein Hammertor!

Und es sollte noch besser kommen für den TuS. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit drosch TuS-Keeper Marc Wenning-Künne das Leder lang nach vorne. Zunächst rutschte SuS-Keeper Hintemann beim Rettungsversuch aus. Anschließend setzte sich Patrick Rockoff gegen Henning Mört durch und schob den Ball zum 3:1 ins verwaiste Tor.

Doch der Treffer verlieh den Altenbergern keineswegs Sicherheit. Direkt nach Wiederanpfiff fühlte sich keiner für Dormayer zuständig, der aus spitzem Winkel Wenning-Künne zum 2:3 (46.) überwand. Nur acht Minuten erlaubte sich der TuS einen folgenschweren Ballverlust im Mittelfeld, den Dormayer mit dem Treffer zum 3:3-Ausgleich (54.) bestrafte.

Reckels lobte aber auch die Nehmer-Qualitäten seiner Mannschaft. Denn nur zwei Minuten später lieferte sie mit dem Kopfballtreffer von Felix Risau zum 4:3 (56.) nach Freistoß von Steffen Köhler eine Antwort. In der Schlussphase überschlugen sich geradezu die Ereignisse. In der 71. Minute wurde Jakob Schlatt gefoult, und es kam zu einer „Rudelbildung“, bei der sich Gerstung zu einem Schubser gegen einen Stadtlohner hinreißen ließ – Gelb-Rot für den TuSler.

In den folgenden Minuten wackelte Altenberges Vorsprung heftig. Henrik Wilpsbäumer (75.) und David Marx (85.) retteten jeweils für den bereits geschlagenen Wenning-Künne auf der Linie. Wenig später war der TuS-Schnapper mit einem glänzenden Reflex zur Stelle.

Doch auch in Unterzahl startete der TuS gegen die immer weiter aufrückenden Stadtlohner Konter. In der 90. Minute wurde Marx ein Treffer wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt. Die Nachspielzeit war schon angebrochen, als Timo Gausling nur den Pfosten traf. Schließlich war es Kai Sandmann, der in der 94. Minute mit dem 5:3 den Deckel draufsetzte.

TuS Altenberge: Wenning-Künne – Risau, Lütke-Lengerich, Köhler, Wilpsbäumer – Gerstung, Schlatt (78. Gausling) – Hagedorn (81. Sandmann) – Hölker, Rockoff (56. Marx), Greshake. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Gerstung (71.)