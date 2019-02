Mitunter ist Fußball doch ein Wunschkonzert. Da die Konkurrenz dem SV Burgsteinfurt mit ihren Ergebnissen in die Karten spielte und der SVB dank eines hart erkämpften 2:0 (0:0)-Sieges bei Blau-Weiß Aasee seine Hausaufgaben machte, waren die Stemmerter einer der Sieger des 21. Spieltages in der Fußball-Bezirksliga, denn sie übernahmen die Tabellenführung.

Freilich wollte SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink den Erfolg seiner Mannschaft nicht zu hoch aufhängen. „Wir können sicherlich besser Fußball spielen. Aber was uns auch heute auszeichnete, war, dass wir unser Spiel dann durchbringen, wenn der Gegner müde wird.“ So war es schon am vorvergangenen Sonntag beim 2:0-Sieg gegen Arminia Ibbenbüren und so war es auch gestern beim 2:0-Erfolg bei BW Aasee. Insofern war das gestrige Spiel ein Spiegelbild dessen, was die Stemmerter eine Woche zuvor abgeliefert hatten.

Dabei hätten sich die Burgsteinfurter die Zitterpartie ersparen können. Denn schon nach 30 Sekunden kam Sven Mersch, der für den verletzten Alexander Hollermann in der Startformation stand, nach Flanke von Daniel Brake zum Kopfball, doch Aasees Keeper Valentin Schulz rettete mit einem vorzüglichen Reflex.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ereignete sich kaum mehr Nennenswertes. Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der sich beide Teams neutralisierten. Kurz vor dem Seitenwechsel setzte sich Lars Kormann in Szene, doch er traf nur das Außennetz.

Auch im zweiten Durchgang hatte das torlose Remis lange Zeit Bestand, sodass sich abzeichnete, dass auch diese Partie zu einem Geduldsspiel werden würde. Kormann kam zwei weitere Mal zum Abschluss, doch er traf ebenso wenig wie auf der anderen Seite die Blau-Weißen, die bei einem Konter an SVB-Keeper Marcel Brameier scheiterten.

Wie schon gegen Arminia hatte Klein-Reesink ein „goldenes Händchen“, als er sich entschied, in der 82. Minute Nico Schmerling einzuwechseln. Sechs Minuten später kam Lucas Bahlmann nach einem Angriff über die Außenbahn im Strafraum an den Ball und legte ab auf Schmerling, der die Kugel zum 1:0 in die Maschen schlenzte. Als Aasee alles auf eine Karte setzte, flankte Kormann nach einem Konter über den linken Flügel auf Mersch, der zum 2:0 vollendete – perfekt war Stemmerts Glückseligkeit. – SV Burgsteinfurt: Brameier – Brake, Brüggemeyer, Moor, Hintelmann (65. Bode) – Anyanwu (76. Greiwe), Feldhues – da Silva (82.), Bahlmann, Kormann – Mersch. – Tore: 1:0 Schmerling (88.), 2:0 Mersch (90.+4).