Die A-Liga-Mannschaft des TuS Altenberge trennte nur wenige Augenblicke von einer Überraschung, doch in der 89. Minute folgte der Knockout – 1:2 (0:1) mussten sich die TuSler Spitzenreiter Concordia Albachten geschlagen geben; es war eine bittere Niederlage.

Klar, dass die Altenberger niedergeschlagen waren nach einem stimmungsvollen Spiel, in dem zahlreiche Albachtener Anhänger ihre Mannschaft lautstark unterstützt hatten. Doch auch die TuS-Reserve ließ sich davon stimulieren, denn sie bot dem Spitzenreiter von der ersten Minute an Paroli. So entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem der Gast durch den Treffer von Silas Nübel in der 25. Minute jedoch die erste Duftmarke setzte. Aber auch der TuS hätte durch Daniel Efker, dessen Fernschuss knapp das Ziel verfehlte, treffen können. Trotz des 0:1 zur Pause war Altenberges Trainer Klas Tranow nicht unzufrieden: „Unser Matchplan ist weitgehend aufgegangen.“

Es sollte noch besser kommen. Denn in der 68. Minute fiel der umjubelte Ausgleich. Nach einem Einwurf von Joschka Haft beförderte Maximilian Adler den Ball per Kopf zu Patrick Schulze, der die Kugel mit der Brust annahm und dann volley zum 1:1 versenkte – ein Klasse-Tor, das dem Spiel neue Impulse verlieh.

Liga-Primus Concordia Albachten wollte sich mit dem sich abzeichnenden Remis aber nicht zufriedengeben und setzte alles auf eine Karte. Doch der TuS hielt mit Herz und Hingabe dagegen. Dank des Aufwandes hätte er sich den Punkt durchaus verdient gehabt. Doch in der 88. Minute wurden sämtliche Altenberger jäh aus ihren Träumen gerissen. Nach einem Freistoß von Max Heimsath aus halbrechter Position senkte sich der Ball zum 1:2 ins Netz. Die TuS-Reserve warf zwar noch einmal alles nach vorne. Doch mehr als ein Pfostentreffer durch Maas kam nicht heraus. „Dieses Ergebnis fühlt sich an wie ein Nackenschlag“, befand Tranow.

TuS Altenberge: Winter – Elbert (56. Schulze), Wartenberg, Hammer, Weber (75. Hillenkötter) – Höltje, Drees – Maas, Adler (81. Bröcking), Haft – Efker. – Tore: 0:1 Nübel (25.), 1:1 Schulz (68.), 1:2 Heimsath (89.).