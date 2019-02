Borghorst -

Das Dartteam Steinfurt 16 marschiert weiter in Richtung Titelgewinn in der Regionalliga. Mit 14:6 wurden jetzt die abstiegsbedrohten Flintstones aus Datteln besiegt. Insgesamt warf der zwölfköpfige Kader 13 Bestleistungen, davon fünf Mal die 180, was in der Regionalliga einen absoluten Topwert bedeutet. Das Spitzenspiel gegen Witten am Samstag kann kommen.