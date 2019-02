Wer oben steht, der hat auch das nötige Glück. Einmal mehr bestätigte sich diese Floskel beim 2:0 (1:0)-Sieg der Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Altenberge gegen die „Zweite“ von Borussia Emsdetten .

Auch Altenberges Trainer Jürgen Albrecht räumte ein, dass sich Fortuna auf die Seite seiner Mannschaft geschlagen habe: „Wir hatten viel Glück gegen eine extrem starke Emsdettener Mannschaft.“

Freilich relativierte sich Albrechts Einschätzung insofern, weil die Emsdettenerinnen reichlich Verstärkung aus ihrem Landesliga-Kader generiert hatten. Das wirkte sich zwangsläufig auf das Spielgeschehen aus. So vermochte der TuS nicht in gewohnter Weise sein Spiel aufzuziehen, weil Borussia die Räume eng machte, sodass vieles Stückwerk blieb.

Dennoch gelang den Altenbergerinnen in der 16. Minute der Führungstreffer. Sharleen Lüttecke hatte den Ball von der rechten Außenbahn in den gegnerischen Strafraum geschlagen. Dort war Isabel Kannenbrock zur Stelle und versenkte die Kugel zum 1:0 in die Maschen.

Doch auch mit dem Führungstreffer im Rücken blieb es eine zähe Angelegenheit für den TuS. Er konnte sich zu keinem Zeitpunkt des Sieges sicher sein, weil die Gäste ein ums andere Mal gefährlich vor dem Altenberger Tor aufkreuzten. Allein vier Mal rettete Torhüterin Kira Fröbrich ihrer Mannschaft in Eins-gegen-eins-Situationen den knappen Vorsprung. Ein weiteres Mal traf Borussia nur den Pfosten.

Erleichterung machte sich erst breit, als Sharleen Lüttecke nach Vorarbeit von Kristina Hopp in der Nachspielzeit das 2:0 erzielte.