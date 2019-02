Am Sonntag empfingen die Sportkegler des KSC 67 Laer die Sportler aus Ottmarsbocholt. Mit einem Heimsieg wollten die Laerer den dritten Platz in der Abschlusstabelle sichern – was auch eindrucksvoll gelang.

Im ersten Block starteten für Laer Lars Abbenhaus und Michael Reisch . Abbenhaus erreichte 734 Holz. Reisch erzielte mit 806 Holz das beste Ergebnis des Tages. Die Gäste spielten 720 und 641 Holz. Zur Halbzeit des Spiels führten die Laer schon deutlich mit 181 Holz.

Im zweiten Block gingen für Laer Marcus Klaus und Thomas Veltrup auf die Bahnen. Klaus traf 732 Holz, Veltrup 696 Holz. Die Ottmarsbocholter erreichten 654 und 694 Holz. Laer gewann das Spiel mit 2968:2719 Holz. Durch die geschossenen Mannschaftsleistung blieb auch der Zusatzpunkt in Laer. Das Spiel endete damit 3:0 für Laer.

Durch den Sieg belegen die Laerer Sportkegler in der Abschlusstabelle den dritten Platz und spielen auch in der nächsten Saison (Start im September) Oberliga.