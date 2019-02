Der letzte Wurf war entscheidend

Spannender konnte das Saisonfinale der Oberliga bei den Sportkeglern nicht sein. Gleich mehrere Mannschaften kämpften noch um den Verbleib in der Liga. Reckenfeld war schon vorzeitig aufgestiegen, und mit der SG ESV Münster/Adler Buldern stand der erste Absteiger fest. Der zweite Abstiegsplatz wurde unter den Sportlern aus Gütersloh, Lengerich und TV Borghorst vergeben.

Nach zuletzt guten Auswärtsspielen hatten die Borghorster die Möglichkeit, aus eigener Kraft den Abstieg zu verhindern. Dazu musste ein hoher Heimsieg mit mehr als neun Unterpunkten Vorsprung gegen den direkten Kontrahenten KSC Lengerich herausgespielt werden. Kein leichtes Unterfangen, hatte man doch gegen die Sportkegler des KSC Lengerich im Hinspiel mit der Höchststrafe verloren.

Es begann Jürgen Lammers für den TVB mit starken 767 Holz gegen Peter Menzel mit 701 Holz. Im zweiten Block durfte Markus Stening nicht allzu viel gegen den nominal besten Lengericher Volker Oelrich verlieren. Durch etliche Neunen überholte er den Gast am Ende noch ganz knapp mit 731:729 Holz. Das war für die Unterwertung überaus wertvoll.

Ralf Allendorf trat im dritten Block gegen Kai Neumann an und spielte sich regelrecht in einen Rausch. Nach zuletzt nicht so guten Ergebnissen warf er das Tagesbestergebnis mit 776 Holz und nahm seinem Gegenspieler gleich 70 Hölzer ab. Damit war der Gesamtsieg so gut wie sicher. Jetzt musste aber noch die Unterwertung stimmen, und da brauchten die TVBler zehn Punkte Vorsprung.

Frank Lammerding sollte es im letzten Block richten, kam aber zunächst überhaupt nicht in Schwung. Sein Gegenspieler Jörg Poppen hingegen wechselte zur Halbzeit mit einem richtig guten Ergebnis, dass die Hoffnungen der Borghorster schwinden ließ.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich aber ganz anders. In dem Maße, wie der Lengericher nachließ, holte Lammerding auf. Als klar war, dass der Gast nicht mehr die ersten drei Borghorster Ergebnisse erreichen konnte, durften die TVBler nur nicht das schlechteste Tagesergebnis stellen. Nach zwei Neunen in den letzten vier Würfen standen bei einem Ergebnis von 700 noch zwei Hölzer auf dem Parkett. Sollte Lammerding sie holen, war Borghorst gerettet, bei nur einem Holz die Lengericher. Unter dem Jubel seiner Mannschaftskollegen und der Fans löste er die Aufgabe. Das Spiel endete mit 2976:2846 Holz und einer Unterwertung von 23:13, also genau den fehlenden zehn Punkten. Nach einer langen Saison entschied im letzten Wurf genau ein Holz.