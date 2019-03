Mit sieben Nachwuchsspielern ging der TB Burgsteinfurt bei der 29. Auflage des Tischtennis-Karnevalsturniers in Dülmen an den Start. Bei über 500 Teilnehmern in 13 Konkurrenzen konnte sich der Nachwuchs des Turnerbundes in drei Altersklassen in die Siegerlisten eintragen.

Florian Hengstmann kämpfte sich bei den A-Schülern (bis 850 TTR-Punkte) mit fünf Siegen bis ins Halbfinale vor, verpasste dann aber den Einzug in das Endspiel. Somit errang Hengstmann den dritten Platz.

In der Jungen B-Klasse trat Nick Hartmann an. In der bis 1250 TTR-Punkte offenen Klasse marschierte der Stemmerter mit fünf Siegen und somit ungeschlagen souverän ins Halbfinale. Dort musste er sich aber dem späteren Turniersieger geschlagen geben.

Diana Shevnin dominierte die Vorrunde der A-Schülerinnen (bis 1000 TTR-Punkte) und spielte sich ebenfalls ohne Niederlage bis ins Halbfinale vor. Doch der Burgsteinfurter Halbfinalfluch fand eine Fortsetzung, denn auch Shevnin verlor ihre Partie und wurde somit Dritte.

Julia Shevnin und Jonas Harmsen schieden etwas unglücklich in der Vorrunde beziehungsweise im Viertelfinale ihrer Klassen aus, zeigten trotzdem gutes Tischtennis. Für die jüngsten Spieler – Marina Hengstmann und Julian Harmsen – ging es in erster Linie darum, Turnierluft zu schnuppern.