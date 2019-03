Die U-12-Mädchenkreisauswahl hat beim stark besetzten Novacura Girls Cup in Kinderhaus den Turniersieg knapp verpasst. Im Finale mussten sich die Steinfurterinnen Borussia Münster im Neunmeterschießen geschlagen geben.

Nach der Auftaktniederlage gegen die U 13 des ASC Schöppingen schossen Jule Pollmann und Anncharlotte Hampel ein 3:0 gegen den Herforder SV II heraus. Mit einem 6:2-Erfolg gegen den SV Rinkerode holte sich die Kreisauswahl den ersten Platz in der Gruppe B.

In der K.o.-Runde wurde zunächst wurde die Herforder Erstvertretung mit 2:0 ausgeschaltet, bevor sich im Halbfinale ein 4:0 gegen Gastgeber Westfalia Kinderhaus anschloss. Jule Pollmann, Jana Fischer und Alina Pinkawa erzielten die Tore.

Im Finale entwickelte sich ein spannendes und hochklassiges Spiel, in dem Borussia Münster schnell in Führung ging. Pollmann und Hampel drehten die Partie, aber Münster glich zum 2:2 aus. Somit ging es in das Neunmeterschießen, das erst nach neun Schützen auf beiden Seiten entschieden wurde. Obwohl die Steinfurter Kreisauswahl mehrere „Matchbälle“ besaß, behielt der Gegner mit 6:5 die Oberhand.

Für die Kreisauswahl spielten: Annabell Holtmann Emma Möhring (beide SpVgg Langenhorst/Welbergen), Carla Roth (SV Wilmsberg) Jule Pollmann (JSG Amisia/GW Rheine) Lina Laschke, Alina Pinkawa (beide FSV Ochtrup), Jana Fischer(SF Gellendorf), Anncharlotte Hampel (Borussia Emsdetten) und Petra Kaldemeyer (Vorwärts Wettringen).