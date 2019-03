Auch im zweiten Jahr seiner Landesliga-Zugehörigkeit gehört der TuS Altenberge zu den heimstärksten Mannschaften. Das will aber nichts heißen, wenn es gegen den SV Herbern geht. „Wir haben einiges gutzumachen, denn bislang haben wir Herbern kein einziges Mal besiegen können. Das muss sich ändern“, schickt TuS-Trainer Florian Reckels seine Mannschaft mit einem klaren Auftrag in das Heimspiel gegen den Club aus dem südlichen Münsterland.

In der vergangenen Saison kassierten die Altenberger beim 1:5 gar die höchste Niederlage ihrer Landesliga-Zugehörigkeit, und auch in der laufenden Serie gab es ein 0:2 in Herbern. Hinzu kommt ein 1:1-Remis im heimischen Stadion am 13. Mai 2018. Aller guten Dinge sind vier – getreu diesem Motto will der TuS am Sonntag die Trendwende einleiten, wobei Reckels klare Vorstellungen hat, wie seine Mannschaft das zu bewerkstelligen hat. „Es wird nur über mannschaftliche Geschlossenheit funktionieren. Wir müssen das, was in den vergangenen Wochen gut war, mitnehmen.“

In erster Linie wird es darauf ankommen, der „hohen individuellen Qualität des Gegners“, wie Reckels weiß, etwas entgegenzusetzen. Mit Oscar Cabrera, Marcel Scholtysik, Whitson und Simon Mors stehen torgefährliche Akteure in den Reihen der Herberner. Für den TuS gilt es, die zuletzt offenbarte Fehlerquote zu minimieren.

David Marx (Bronchitis), Niklas Wiechert und Felix Kemper (beide Knöchelverletzungen) werden nicht daran teilhaben können, denn sie fallen definitiv aus. Ob es bei Malte Greshake (grippaler Infekt) und Christian Hölker (Rippenprellung) für einen Einsatz reicht, wird sich wohl erst am Sonntag herausstellen.

Aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage wird auf Kunstrasen gespielt.