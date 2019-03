Wenn der Tabellenerste gegen den 13. der Liga spielt, dann stellt sich die Frage nach dem Favoriten nur sehr bedingt. Wenn zusätzlich auch noch sämtliche Fakten und Zahlen gegen das Kellerkind sprechen, dürfte eigentlich von einem klaren Sieg des Ligaprimus auszugehen sein. Der einzige Faktor, der bei der Begegnung SV Burgsteinfurt gegen den 1. FC Gievenbeck II gegen einen Heimsieg der Stemmerter spricht, ist die Aussage des Trainers: „wir hatte im Hinspiel große Probleme mit Gievenbeck.“

Was Christoph Klein-Reesink damit meint, ist der Führungstreffer des FCG, die Kompaktheit des Gegners und die Tatsache, dass der Siegtreffer durch Ricardo da Silva erst in der 84. Minute zustande kam. „Die haben die Räume sehr eng gemacht. In der zweiten Halbzeit war es eigentlich ein typisches Unentschiedenspiel“, ergänzt der Stemmerter Trainer.

Sicher, solche Spiele gibt es, aber die Lehren daraus sollten Coach und Mannschaft gezogen haben. Gievenbeck II ist mit 19 Punkten stark abstiegsgefährdet, hat elf Niederlagen auf seinem Konto und erst zwei Spiele auf fremden Plätzen siegreich abgeschlossen. Das Nachholspiel gegen Altenrheine verloren die Gievenbecker – trotz Verstärkung aus dem Kader der „Ersten“ – mit 1:3. „Aber sie haben lange gut mitgehalten und uns mangelt es momentan ein wenig an Durchschlagskraft vorne“, will Klein-Reesink zur Ehrenrettung des Gegners aus Gievenbeck nicht unerwähnt lassen.

Trotzdem, diese Begegnung muss drei Punkte bringen – auch wenn mit Thomas Artmann und Alex Hollermann zwei Stammspieler ausfallen sollten. Sven Mersch, da Silva, Lars Kormann oder auch Lucas Bahlmann könnten Hollermann in vorderster Linie ersetzen. Fällt die Wahl auf Bahlmann, dürfte mehr als genug Durchschlagskraft im Angriff vorhanden sein.