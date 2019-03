Beide Mannschaften haben den vergangenen Spieltag mit einer Niederlage abgeschlossen und sind in der Tabelle nach unten gerutscht. Das 0:5 gegen Hauenhorst dürfte Rodde ebenso weh getan haben wie das 3:5 der Nordwalder gegen Emsdetten 05 II. Allerdings hat die beste Offensive der Liga (FCN, 56 Tore) wenigstens drei Treffer erzielt. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn das 0:2 im Hinspiel könnte sich wiederholen. „Rodde ist so was wie ein Angstgegner für uns. Die Mannschaft ist schwer zu bespielen“, warnt FCN-Coach Bernd Hahn. „Leistungsmäßig müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen“, will Hahn mehr Einsatz sehen als gegen 05. Steffen Braun hat sich im Test gegen Handorf (5:2) verletzt, ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Julian Godt. -gs-