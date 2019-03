Wind und Regen haben das Fußballprogramm am Wochenende stark zusammengestrichen. Nachdem die Stadt Och­trup bereits am Freitagvormittag alle Plätze gesperrt hatte, hagelte es am Sonntag die nächsten Absagen. Unter anderem fand das Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Wilmsberg und Germania Horstmar nicht statt. Ebenso fielen die Partien Eintracht Rodde gegen den 1. FC Nordwalde (Kreisliga A) und SC Altenrheine III gegen Galaxy Steinfurt (Kreisliga B) buchstäblich ins Wasser. In der Damen-Bezirksliga mussten sich Borussia Emsdetten II und die SpVgg Langenhorst/Welbergen den Umständen beugen. -mab-