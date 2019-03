2:2 – Altenberges Moral bleibt unbelohnt

In der ersten Halbzeit setzte Sturmtief „Eberhard“ dem TuS Altenberge und dem SV Herbern mächtig zu, doch im zweiten Durchgang entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit vielen Chancen, in dem der TuS durch ein 2:2 (1:0)-Remis seinen ersten Landesliga-Sieg gegen den Club aus dem südlichen Münsterland knapp verpasste.

„Es ist schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Meine Mannschaft bewies große Moral. Sie hätte drei Punkte verdient gehabt“, befand Florian Reckels . Bei seiner Analyse stand der TuS-Trainer noch ganz unter dem Eindruck einer turbulenten Schlussphase, in der sein Team den Sieg angesichts dreier Großchancen hätte erzwingen können, ja müssen.

Dass die Partie im zweiten Durchgang solch eine Wendung nehmen würde, war kaum absehbar. Denn was sich in der ersten Halbzeit unter dem Einfluss orkanartiger Böen fußballerisch abspielte, war bisweilen grotesk und mit normalen Maßstäben nicht zu messen.

Reckels sah sich angesichts mehrerer Ausfälle gezwungen, sein Startformation auf einigen Positionen zu verändern. Da neben Felix Kemper und David Marx auch Stoßstürmer Patrick Rockoff, der nach einer Venen-Operation voraussichtlich weitere drei Wochen fehlen wird, nicht zur Verfügung standen, übernahm Jannick Hagedorn den Part in der Sturmspitze. Unterstützt wurde er von Malte Greshake und Christian Hölker, die die Altenberger Flügelzange bildeten. In der Abwehr übernahm „Gastspieler“ Jannick Roters auf der linken Seite die Position von Henrik Wilpsbäumer, der ins Mittelfeld aufrückte.

Beide Teams taten sich schwer, geeignete Mittel gegen die Unbilden des Wetters zu finden. Schnell war klar, dass die Mannschaft im Vorteil sein würde, die mit dem Wind spielt. Und das war in Halbzeit eins der TuS. Bezeichnenderweise fiel Altenberges 1:0-Führung in der 24. Minute mit starker Unterstützung des Windes. Wilpsbäumer hatte den Ball erobert und auf Hagedorn abgelegt. Der schickte über die linke Außenbahn Greshake auf die Reise, der aus halblinker Position aus gut 22 Metern abzog. Getragen von einer Windböe flog der Ball über Herberns Torhüter Leonhard Fenker hinweg und senkte sich zur 1:0-Führung ins lange Eck.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Nun spielte der SV Herbern mit Windunterstützung, und er nutzte diesen Vorteil prompt. Nach einem Freistoß zog Michael Schulte aus 20 Metern ab und traf zum 1:1-Ausgleich (62.) ins lange Eck. Nur zwei Minuten später das 1:2 (64.). Nach einer zweifelhaften Freistoß-Entscheidung zugunsten des SVH nutzte Whitson diesen Vorteil und versenkte die Kugel im Altenberger Netz.

Doch einmal mehr bewies der TuS Moral. Reckels brachte mit Kai Sandmann und Patrick Teriete zwei frische Offensivkräfte und setzte damit voll auf Angriff. Der Mut wurde belohnt. In der 77. Minute traf Greshake nach Vorarbeit von Wilpsbäumer und Jakob Schlatt zum 2:2-Ausgleich.

Für den TuS war es das Signal für eine leidenschaftliche Schlussphase, in der sich Mannschaft mehrere glasklare Chancen erspielte. So tauchten Greshake und Hölker jeweils „blank“ vor dem Gästekeeper auf, doch die beiden Altenberger Offensivkräfte vermochten die Kugel ebenso wenig im gegnerischen Tor unterzubringen wie Teriete. Der TuS hätte den Sieg verdient gehabt, doch am Ende musste er mit dem 2:2 leben.

TuS Altenberge: Wenning-Künne – Risau, Lütke Lengerich, Köhler, Roters – Gerstung (68. Teriete), Schlatt, Wilpsbäumer – Chr. Hölker, Hagedorn (61. Sandmann), Greshake. – Tore: 1:0 Greshake (24.), 1:1 Schulte (62.), 1:2 Whitson (64.), 2:2 Greshake (78.).