Es war ein perfekter Spieltag für den SV Burgsteinfurt . Dank eines Doppelschlags von Alex Hollermann gewann der Spitzenreiter der Bezirksliga 12 mit 2:1 (0:0) gegen die U 23 des 1. FC Gievenbeck. Da die Verfolger aus Wilmsberg (die Partie gegen Horstmar fiel aus) und Wettringen (1:4 in Telgte) punktlos blieben, haben die Stemmerter nun vier Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Nach 65 Minuten hatte es allerdings längst nicht danach ausgesehen.

Obwohl das Spiel der ersten Mannschaft in Holzwickede frühzeitig abgesagt worden war, reisten die Gievenbecker überraschend ohne Verstärkung aus dem Oberliga-Kader an. Dafür aber mit einem klaren Plan: Mit einem extrem tief stehenden 5-4-1-System parkten sie den Bus vor dem eigenen Tor und machten gar nicht erst Anstalten, konstruktiv nach vorne zu spielen. Wie schon so oft in dieser Spielzeit taten sich die Stemmerter in Halbzeit eins extrem schwer, gegen dieses Bollwerk Torchancen herauszuspielen. Der böige Seitenwind erschwerte die Angriffsbemühungen zusätzlich. Abgesehen von zwei Halbchancen durch Lars Kormann (27.) und Lucas Bahlmann (32.) ging vor der Pause rein gar nichts vor dem Gievenbecker Kasten.

Mit der Hereinnahme des angeschlagenen Alex Hollermann kam nach der Pause Schwung in das Offensivspiel der Stemmerter. Zunächst musste die Elf von Christof Klein-Reesink jedoch einen Schock verdauen. Nico Schmerling verlor im Zentrum den Ball an Kolja Speckmann, der FCG-Kapitän bediente Kebba Touray auf rechts, dieser wiederum fand in der Mitte Tom Gaese – das 0:1 (65.) mit der ersten Torchance stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

„Das hat uns vielleicht ein bisschen wütend gemacht“, meinte Klein-Reesink später. Es dauerte nämlich keine drei Minuten, da antworteten die Hausherren. Lucas Bahlmann wurde in der Box von Speckmann in die Haxen getreten, Hollermann verwandelte den berechtigten Strafstoß (1:1/68.).

Wenig später war der Toptorjäger erneut zur Stelle. Nach einer butterweichen Flanke des ebenfalls angeschlagenen und deshalb nur von der Bank gekommenen Thomas Artmann nickte er zum 2:1-Siegtor ein (79.). Die Gäste, die in der Schlussphase nur noch Ersatztorhüter Lukas Hendricks als ihren einzigen Einwechselspieler bringen konnten, waren platt – und geschlagen. In den letzten Minuten hätte der Ligaprimus bei Großchancen von Artmann (89.) und Kai Hintelmann (90.) den Sack früher zumachen können.

„Das Gute war heute, dass wir von der Bank nachlegen konnten. Hinten raus müssen wir es dann deutlicher gestalten“, bilanzierte Burgsteinfurts Trainer.

SV Burgsteinfurt: Brameier – Bode (70. Hauptmeiter), Brüggemeyer, Moor, Hintelmann – Feldhues (46. Hollermann), Anyanwu – Faria da Silva (76. Artmann), Bahlmann, Kormann – Schmerling.

Tore: 0:1 Gaese (65.), 1:1 und 2:1 Hollermann (68., Foulelfmeter/79.).