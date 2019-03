Eine faustdicke Überraschung gelang den Landesligahandballerinnen des TB Burgsteinfurt . Die Mannschaft von Trainer Ansgar Cordes schlug am Sonntag in ihrem Wohnzimmer Willibrordsporthalle den haushohen Favoriten SC DJK Everswinkel II deutlich mit 33:26 (18:12).

„Das war für uns ein Vier-Punkte-Spiel, weil die Teams unter uns verloren haben. Aber ganz ehrlich: Mit diesem Heimsieg habe ich nicht gerechnet“, freute sich Ansgar Cordes einen Ast. Der frühere Kreisläufer hatte seine Mädels gut auf den Gegner eingestellt. Die Deckung stand sicher, und im Angriff war fast jeder Wurf ein Treffer.

Johanna Cordes konnte die beruflich verhinderte Lea Peters auf der halbrechten Position gut ersetzen. Die TB-Frauen lagen immer in Führung. Everswinkel II war die erste Viertelstunde noch auf Augenhöhe. Aber in den letzten zehn Spielminuten der ersten Halbzeit deutete sich bereits die Überraschung an. 17:11 lag Burgsteinfurt in Front. Mit einer 18:12-Führung ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die TB-Frauen da an, wo sie zuletzt aufgehört hatten. Hinten aggressiv und vorne konzentriert. Die DJK versuchte, mit einer Manndeckung von Paula Cordes und Marie Runge die Partie noch zu drehen. Aber jetzt war viel Platz für die Außenspielerinnen Marike Thien, Lena Spielmann und Lissy Antfang sowie für Peters-Ersatz Johanna Cordes. Als Lissy Antfang das 30:21 (50. Spielminute) erzielte, war der Heimsieg unter Dach und Fach. „Im Moment haben wir einfach einen Lauf. In der Abwehr helfen sich alle gegenseitig aus, und die Chancenverwertung wird immer besser“, meinte Ansgar Cordes. Gäste-Trainer Uwe Landau konstatierte nach der klaren Pleite: „Ich möchte die hervorragende Leistung von Burgsteinfurt nicht schmälern, aber der Auftritt meiner Mannschaft war desolat.“

TB-Tore: P: Cordes (7), J. Cordes (6), Kolthof (5/5), Thien (5), Runge (3) Antfang, Spielmann und Nienborg (je 2), van der Vechte (1).