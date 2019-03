Der Abstieg in die Kreisliga wird für die Handballer des TB Burgsteinfurt wohl kaum noch zu verhindern sein. Der Klassenerhalt ist zwar noch möglich, aber nach der schwachen Vorstellung am Sonntagabend gegen HSG Hohne/Lengerich und der deutlichen 27:34 (14:21)-Heimniederlage gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt ist fraglich, gegen welche Mannschaft die nötigen Punkte noch geholt werden sollen.

„Mir fehlt die richtige Einstellung in meiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit kämpft sie sich wieder heran und nach einem Fehler steckt sie wieder den Kopf in den Sand“, beschwerte sich TB-Coach Niklas von den Berg.

Nach dreieinhalb Minuten lagen die TB-Männer bereits 0:4 hinten. Hohne/Lengerich hatte wenig Mühe, die statisch agierende Deckung des Tabellenvorletzten zu überwinden. Burgsteinfurt versuchte zwar, im Angriff zumindest sichere Pässe zu spielen, aber richtig gefährlich wurde es nur selten. Oft zeigten die Referees Zeitspiel an, weil die TB-Männer kaum Anstalten machten, den Zweikampf zu suchen oder Spielzüge aufzuziehen. Mit dem 14:21-Pausenstand war der Turnerbund eigentlich noch gut bedient.

Niklas von den Berg: „Die ersten 30 Spielminuten waren zum Vergessen.“ Schon einmal gelang es seinem Team, eine Partie in der zweiten Halbzeit zu drehen. In der 47. Spielminute warf Finn-Luca Röll das 23:27. Doch zu mehr reichte es nicht. Fünf Minuten später hatte Hohne/Lengerich fünf Treffer hintereinander erzielt zum 32:23-Zwischenstand. Damit war die 16. Niederlage im 19. Spiel besiegelt. Ziemlich ratlos zeigte sich Niklas von den Berg nach der Schlusssirene: „Ich weiß nicht, was ich noch machen soll.“

TB-Tore: Amine (6/3), Röll (5) Kretzschmar (4), Meinikmann und Vinhage (je 3), Epker, M. Volkmer und Wiemeler (je 2)