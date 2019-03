Darts: Gabriel „Gaga“ Clemens gewinnt Super-League-Spieltag in Borghorst

In der Borghorster Soccerworld gaben am Wochenende 14 der 15 besten deutschen Darter ihr Stelldichein. Auf dem Programm stand „ Super League Darts“ – eine Turnierserie, bei der ein Startplatz für die nächste Weltmeisterschaft in London zu gewinnen ist.

Zum zweiten von insgesamt fünf Vorrundenspieltagen hatte Christian Kloß in seine Soccerworld geladen. Mit Ausnahme von Max Hopp, der aufgrund seiner Weltranglistenposition das WM-Ticket schon in der Tasche hat, trat die deutsche Elite geschlossen.

Als Führender nach dem ersten Spieltag und als letztjähriger Gewinner der Super League ging Robert Marijanovic ins Rennen. „Auf so ein Turnier wie dieses heute bereitet man sich noch etwas konzentrierter vor. Schließlich geht es um den ganzen großen Preis, den alle haben wollen – die Qualifikation für die PDC-Weltmeisterschaft.“

Drei Mal stand Marijanovic im Londoner Alexandra Palace schon auf der größten Dartsbühne, die es gibt. Der 38-Jährige aus Freudenstadt im Schwarzwald lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er unbedingt wieder ins „Ally Pally“ will. „Das ist einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Da bekommst du weiche Knie.“

Für Marijanovic steht fest, dass spätestens in fünf Jahren ein Deutscher in das Halbfinale der WM einzieht. „In Deutschland gibt es einen mega Dart-Hype. Neben den arrivierten Kräften rücken viele richtig gute und junge Leute nach, die Lunte gerochen haben. Deutschland besitzt in meinen Augen nach England und Holland das größte Potenzial an starken Spielern.“

Am Samstag und Sonntag war es Gabriel „Gaga“ Clemens , der sein Können am eindrucksvollsten unter Beweis stellte. Der Saarländer gewann alle 15 Spiele und unterstrich damit eindrucksvoll, dass er zu den besten deutschen Dartern zählt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Nico Kurz (elf Siege) und Kevin „The Dragon“ Münch (zehn Siege).

Manfred Bilderl, der seit Jahresbeginn für das Dart­team Steinfurt 16 in der Regionalliga West an den Boards steht, schloss mit das Wochenende mit acht Siegen und sieben Niederlage auf Rang zehn ab.

Carsten Arlt, der in seiner Funktion als Sportlicher Leiter der PDC Europe die sportliche Leitung inne hatte, fand nicht nur für Clemens‘ Auftritt lobende Worte. Auch Kloß und sein Team schnitten in den Augen des Verbandsvertreters sehr gut ab. „Von uns aus spricht nichts dagegen, im nächsten Jahr wieder nach Borghorst zu kommen“, zog Arlt ein positives Fazit.