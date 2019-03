Nichts zu holen war für die Kreisliga-Handballer des SC Nordwalde bei der 31:36 (11:17)-Niederlage gegen die „Zweite“ des 1. HC Ibbenbüren. Das empfand auch SCN-Trainer Markus Tasche so: „Wir hätten noch eine Stunde spielen können. Wir wären nicht herangekommen.“

Die Gastgeber kamen schlecht in die Partie und sahen sich schon in der vierten Minute einem 1:5-Rückstand ausgesetzt. Tasche reagierte, indem er die grüne Karte zückte und damit eine Auszeit signalisierte. Nach einminütiger Pause änderte sich jedoch nichts Grundlegendes. Der SCN leistete sich zu viele technische Fehler und Fehlwürfe. „Ibbenbüren war einfach besser, das muss man so akzeptieren“, erwies sich Tasche hinterher als fairer Verlierer. – Für den SCN trafen: Töns (9), Teuber (7), Büchter (6/2), Elshoff (3), Cohausz (2), Averbeck (2), Grummel (1), Heitmann (1).