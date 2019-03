Mit seinen 1,71 Metern wirkt er nicht gerade wie ein klassischer Goalgetter, doch Alexander Hollermann weiß, wo das gegnerische Tor steht – und er trifft es auch. So wie am Sonntag, als er dem SV Burgsteinfurt mit seinen beiden Treffern gegen die U 23 des 1. FC Gievenbeck noch einen 2:1-Sieg bescherte. „Der Traum vom Aufstieg geht weiter“, sagt er. 14 Mal hat er in der in der laufenden Bezirksliga-Saison schon ins Schwarze getroffen, womit der 31-Jährige einmal mehr bester Torschütze der Stemmerter ist.

Geht es darum, seine besonderen Fähigkeiten zu beschreiben, dann äußert sich Hollermann nur, wenn er danach gefragt wird. „Ich bin wohl das, was man einen klassischen Knipser nennt. Ich denke, dass ich auch ein gutes Gefühl für Räume habe“, sagt er. Was nichts anderes heißt, dass er einen „Riecher“ hat, wenn es darum geht zu antizipieren, wo der Ball vor dem gegnerischen Tor landet. Seine Schnelligkeit und Schussstärke helfen ihm dabei, diese Situationen für sich zu nutzen.

Die Attribute weiß auch sein Trainer zu schätzen. „Es ist brutal unangenehm, gegen ihn zu spielen, weil er extrem wuselig ist“, bringt Christoph Klein-Reesink die Vorzüge seines Stoßstürmers auf den Punkt. „Auch im Training ist Alex stets bei 180. Der gibt keinen Ball verloren.“ Hollermanns Trefferquote spricht für sich. Sie unterstreicht, „dass Alex ein extrem wichtiger Spieler für uns ist“, betont der Coach.

Sein Trainer hat erkannt, wo Hollermanns Qualitäten liegen und wie er sie im Spiel gewinnbringend einsetzen kann. Diese Wertschätzung erfuhr der Physiotherapeut nicht immer in seiner Laufbahn. „Beim SV Mesum habe ich im rechten Mittelfeld gespielt. Am wohlsten fühle ich mich aber im Zen­trum“, erläutert der Vollblut-Fußballer.

Klein-Reesink stellte ihm diesen Platz in Aussicht, als er 2015/16 noch Trainer bei Germania Hauenhorst war. Für Hollermann war es der entscheidende Grund, dorthin zu wechseln – und ein Jahr später mit ihm zum SV Burgsteinfurt zu gehen. Ein Schritt, den er nicht bereut hat. Selbst nach dem Abstieg 2018 war es für ihn kein Thema, woanders hinzugehen. Anfragen habe es zwar gegeben, „aber ich fühle mich sehr wohl, und mein Weg hier ist noch nicht zu Ende.“