Thorsten Stening tritt wieder in die Pedale. Der Langstreckenfahrer vom RSC Ochtrup hat in dieser Saison viel vor. Höhepunkt soll der Brevet-Klassiker „Paris-Brest-Paris“ (PBP) Mitte August sein. Der findet nur alle vier Jahre statt und führt über 1200 Kilometer durch Nordfrankreich.

Ein Brevet ist eine Langstreckenfahrt auf dem Rad, die es innerhalb eines vorgebenen Zeitfensters zu absolvieren gilt. Und diese Events haben es in sich. Für „Paris-Brest-Paris“ werden zum Beispiel nur die Fahrer zugelassen, die zuvor eine Serie von 200, 300, 400 und 600 Kilometer langen Fahrt erfolgreich absolviert haben.

Anfang Februar konnte Stening nach „Zwolle-Arnheim-Zwolle“ einen Haken hinter die „200er“ machen. „Da hatten wir schon gut mit dem Wind zu kämpfen“, erinnert er sich zurück. Doch das war nichts im Vergleich zu dem, was ihm am vergangenen Wochenende beim „ BRM 300 Boekelo“ mit Start (Samstag, 9 Uhr) und Ziel in Enschede entgegen blies.

„Normalerweise ist das flache Holland Routine. Aber diesmal war da nicht nur der Sturm, sondern es gab auch alles andere an Wetterkapriolen: horizontaler Hagel, Wind, Gewitter und, und, und. Also alles andere als ein alltäglicher 300er.“

Je näher die Sportler der Nordsee kamen, um so unerbittlicher wurden die Bedingungen. Vor allem die Passage auf dem Deich hatte es in sich und erfolgte fast im Schritttempo. „Ich bin noch nie 140 Kilometer gegen so üblen Wind gefahren. Als endlich der Wendepunkte erreicht war und sich ­Rückenwind einstellte, war ich einfach nur froh“, beschreibt der Töpferstädter die Strapazen.

Als Stening am Sonntag um 2.30 Uhr rund zweieinhalb Stunden vor dem Ablauf der geforderten Zeit regendurchnässt das Ziel erreichte, waren noch rund 25 Prozent der Starter unterwegs. 15 Prozent hatten vorher aufgegeben.

„Gefühlt geht dieser 300er locker als 400er durch. Die körperliche und mentale Belastung war enorm. Ich bin einfach nur glücklich, auch diese Stufe der Qualifikation geschafft zu haben.“

Am Osterwochenende will der Ausdauersportler die nächste Hürde für „Paris-Brest-Paris“ nehmen. Dann steht ein 400-Kilometer-Rennen auf dem Programm. „Übrigens wieder in Holland, aber hoffentlich ohne solche Wetterkapriolen wie jetzt“, weiß Stening, was er ganz bestimmt nicht mehr zu seinem Glück braucht.